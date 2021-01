Des groupes de personnes faisant partie des soi-disant caravanes de migrants sont renvoyés au Honduras par l’armée guatémaltèque, à El Florido (Guatemala). . / Esteban Biba

Tegucigalpa, 21 janvier . .- Les caravanes de migrants montrent que la migration est un phénomène transnational qui doit être abordé avec une approche des droits de l’homme et nécessite des stratégies régionales pour s’attaquer à ses causes structurelles, a averti ce jeudi la Faculté latino-américaine des sciences sociales. (FLACSO) Honduras.

Le directeur de FLACSO Honduras, Rolando Sierra, a déclaré à Efe que les caravanes de migrants, un fait qui a commencé en octobre 2018 dans le pays d’Amérique centrale, reflètent que la migration est “un phénomène transnational”.

La migration est un processus «transnational», elle nécessite donc des «stratégies régionales» d’Amérique centrale et d’Amérique du Nord, mais «pas sous la logique du seul contrôle (des migrants), mais sous une logique de développement» des pays. a souligné l’expert sur les questions d’immigration.

Il a souligné que la migration est un “droit de tous les peuples”, c’est pourquoi les pays d’Amérique centrale, le Mexique et les États-Unis doivent garantir une approche de la migration fondée sur les droits de l’homme et “non une approche de répression et de contrôle” comme cela s’est produit dans le dernier jours au Guatemala contre des milliers de Honduriens qui tentent de rejoindre les États-Unis dans une caravane.

Selon les autorités guatémaltèques, plus de 9 000 migrants honduriens sont entrés dans ce pays en route pour les États-Unis, mais n’ont pas pu sortir du département de Chiquimula, qui borde le Honduras, où ils ont été réprimés par les forces de sécurité guatémaltèques.

APPROCHE DES DROITS HUMAINS

Sierra, sociologue de profession, a appelé à voir et à aborder le phénomène de la migration avec une «approche des droits de l’homme et non de la répression».

“L’un des principaux défis est de donner une approche des droits de l’homme à tout traitement de la question de la migration”, a déclaré Sierra, qui a rappelé que les pays d’Amérique centrale ont ratifié le Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Malgré les obstacles sur l’itinéraire, a souligné l’expert, de plus en plus de personnes décident de partir en caravanes, une modalité qui a débuté en octobre 2018 dans la ville de San Pedro Sula, au nord du Honduras, avec l’idée d’atteindre États Unis.

Sierra a exhorté les pays d’Amérique centrale, où vivent plus de 45 millions de personnes, dont près de la moitié sont pauvres, à promouvoir des programmes et des initiatives qui créent des opportunités pour les gens d’améliorer leurs conditions de vie et de s’abstenir de migrer illégalement.

Ces programmes doivent avoir “un fort impact” sur la population et doivent être exécutés “avec transparence, efficience et efficacité” afin que les gens puissent “sentir qu’ils ont une réelle alternative dans le pays”, a déclaré Sierra.

LES CARAVANES, UN PHÉNOMÈNE DE DÉPLACEMENT, PLUS QUE LA MIGRATION

La pauvreté, le chômage et les inégalités, les problèmes qui ont été exacerbés par la pandémie de covid-19 et le passage dévastateur des tempêtes tropicales Eta et Iota à travers la région, sont parmi les causes qui poussent les gens à quitter leurs maisons pour chercher le rêve américain, at-il ajouté.

En outre, le regroupement familial, les violences qui affectent le pays, qui enregistre entre neuf et dix morts violentes par jour, et les effets du changement climatique, a déclaré Sierra, qui considère que s’attaquer à ces causes est “extrêmement difficile”.

Le Honduras a “des problèmes structurels fondamentaux (…), mais il faut dire qu’il ne s’agit pas d’un phénomène migratoire, mais d’un phénomène de déplacement; la migration, c’est quand les gens décident de quitter un endroit par leur propre décision, mais ces personnes (de caravanes), en raison de la situation structurelle et du manque d’opportunités et de violence, sont obligés de partir », a-t-il expliqué.

Une autre cause de la migration des Honduriens que l’expert a soulignée est «l’instabilité sociopolitique» que le Honduras connaît depuis 2009, lorsque le président du Honduras de l’époque, Manuel, a été renversé, lorsqu’il a promu une consultation populaire pour des réformes constitutionnelles que la loi l’empêchait de faire.

“La plupart des personnes qui demandent refuge au Mexique sont des Honduriens, seulement en 2019, il y a eu 26 000 demandes, et cela est principalement lié à la crise socio-politique et à la violence dans le pays”, a-t-il souligné.

Le Honduras, ainsi qu’El Salvador et le Guatemala, pays qui composent le Triangle du Nord de l’Amérique centrale, est considéré comme l’un des pays les plus violents du monde, malgré le fait qu’une guerre conventionnelle ne soit pas développée, ce qui encourage beaucoup à migrer.

En 2019, les États-Unis ont signé des accords de coopération en matière d’asile migratoire avec le Triangle du Nord de l’Amérique centrale, avec lesquels ils cherchent à décourager l’immigration de personnes qui paient des trafiquants, mais selon les experts, il n’a pas été possible jusqu’à présent d’arrêter le départ de milliers de Centraméricains.

Anny Castro