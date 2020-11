Cours de statistiques actuarielles à l’Université de Buenos Aires

Lorsque Juan Ignacio Serrats (25 ans) raconte ce qu’il étudie, les réactions sont variées. Des visages d’étonnement, des silences qui cachent l’ignorance, la confusion, des blagues (“ah, tu es acteur?”), Et même des associations avec Reuben Feffer, le personnage joué par Ben Stiller dans “Ma copine Polly”. De temps en temps, vous rencontrez quelqu’un qui sait vraiment ce qu’est une carrière d’actuaire.

Juan Ignacio s’était engagé comme comptable, avec l’idée de suivre la tradition familiale. Au cours de la première année, il a mis sur pied un groupe d’étude avec deux économistes et un actuaire, et c’est alors seulement qu’il a appris l’existence de la carrière. Il a fouillé dans le programme et a trouvé qu’il était plus adapté à ce qu’il aimait. Il avait une charge importante de mathématiques et de statistiques, qui, selon lui, s’accompagnerait d’une demande accrue.

«Le mythe selon lequel c’est une course difficile est réel. Cela demande beaucoup de temps d’étude, pas nécessairement à cause de la difficulté du contenu, mais à cause de la quantité de bibliographie. Il devient complexe de faire correspondre travail et carrière. Par exemple, pour l’un des derniers sujets, les bases actuarielles des investissements et du financement, je me suis réveillé du lundi au lundi à 6h30 du matin. Le week-end, je ne m’arrêtais que pour le déjeuner. A cette difficulté s’ajoute le nombre limité de cours qui vous font un peu prendre du retard », a commenté l’étudiant, déjà sur le point d’être diplômé.

Selon les dernières données consultées Infobae, L’actuaire est l’une des carrières qui a le plus progressé à l’UBA au cours des cinq dernières années. Le nombre d’élèves inscrits au Common Basic Cycle (CBC) a enregistré une augmentation de 134%: il est passé de 319 en 2015 à 748 en 2019. Si l’augmentation de 7% des inscriptions à la SRC d’une année sur l’autre s’explique principalement par les «tanks» (médecine, psychologie et droit au premier plan), les petites carrières sont celles qui ont connu les plus grandes variations.

La carrière d’actuaire porte le surnom d’être «la plus difficile» de la Faculté des sciences économiques et, en général, son profil professionnel est sujet à confusion. “Un actuaire n’est pas un mathématicien”, a précisé Eduardo Melinsky, directeur de la course. «Nous sommes des professionnels de l’économie, focalisés sur des problématiques spécifiques du monde des affaires. Bien que la course ait une forte charge de mathématiques et de statistiques, notre objectif est les services, la gestion et le développement d’un produit », a-t-il ajouté.

L’actuaire se consacre à la gestion des risques. Vivez avec le mot risque. Il l’identifie d’abord, puis il le caractérise et enfin il développe des outils pour le gérer. Construisez des modèles statistiques qui vous permettent d’interpréter et de quantifier le risque en assurance, finance, prêts, retraites et retraites, le risque de défaut, le risque de fraude dans le e-commerce. La carrière a une vision holistique: une lourde charge de mathématiques, associée à des cadres de gestion, de comptabilité et de réglementation. «Ce n’est pas une course pour tout le monde. Visez un profil très spécifique “Melinsky réfléchit.

Act for Actuary Day, célébré tous les 23 octobre à partir de 2019 à l’initiative de l’étudiant Juan Ignacio Serrats

En raison de sa spécificité, depuis la création de la course à l’UBA en 1925, il y a eu très peu de diplômés. Après une coupe en 1979, seuls 151 actuaires avaient été reçus. Au cours des décennies suivantes, la diplomation s’est accélérée: le nombre de diplômés a atteint 1 300, bien qu’il s’agisse toujours de loin de la carrière la moins nombreuse en économie. Aujourd’hui, ils estiment qu’il y a environ 2 000 étudiants, moitié hommes et moitié femmes. Il a une durée théorique de cinq ans et demi, mais est généralement allongé. En plus de l’UBA, en Argentine, seule l’Université de Salvador dicte le diplôme.

Bien qu’ils représentent une niche, ils constituent un profil recherché sur le marché, bien rémunéré pour la pénurie de professionnels. Un actuaire junior, qui n’a pas encore terminé son diplôme, facture un minimum de 70 000 pesos. De plus, ces dernières années, les opportunités d’emploi se sont élargies avec l’émergence du Big Data. Les actuaires peuvent utiliser leurs connaissances en statistique, bien qu’ils signalent une différence avec les statisticiens: la capacité d’application, de relier les données à la réalité environnante.

Le directeur de la course l’a illustré par un exemple: «Je peux avoir 10 ans de statistiques d’une fabrique de lampes. À partir de là, je peux prédire combien de lampes défectueuses je vais produire cette année. Mais cela ne fonctionnera que si pendant les dix ans j’ai toujours eu la même machine. Dans ce cas, l’actuaire demanderait donc: la machine est-elle la même que l’an dernier? Cette série historique est applicable au contexte. Les données seules ne peuvent pas être analysées ».

C’est la carrière la moins nombreuse mais celle qui se développe le plus à la Faculté des sciences économiques

Les actuaires reçus à l’UBA ont une bonne projection internationale, notamment dans les pays de la région comme le Chili, le Mexique ou l’Uruguay, où les propositions salariales sont en dollars. Selon les étudiants, ne pas avoir de formation linguistique et informatique rend difficile la recherche d’un emploi aux Etats-Unis ou en Europe. Même là-bas, les associations actuarielles demandent à passer un examen international pour certifier les connaissances.

Leonardo Dufour (25 ans), qui a soumis sa thèse pour être reçue virtuellement en septembre, a en tête d’émigrer à moyen terme. Le jeune homme travaille dans une compagnie d’assurance, le créneau actuariel le plus classique, et compte faire une expérience à l’étranger. Avec cet objectif, il a accéléré la marche pour terminer la course dans le temps et la forme, une réalisation rare.

“Je n’aurais pas pu le faire si j’avais travaillé pendant la partie la plus compliquée du diplôme, qui est à partir de la quatrième année, lorsque vous commencez à avoir des sujets actuariels. Pendant cette période, je n’ai pas travaillé et j’ai pu avancer. C’est une course qui prend beaucoup de temps, vous passez même les week-ends à faire de l’exercice. Il faut l’aimer », a-t-il décrit.

Leonardo a appris le mot actuaire à sa cinquième année de lycée. Comme il réussissait bien en mathématiques, un enseignant lui a parlé du diplôme. Il voulait être lié aux mathématiques, mais d’une manière appliquée; pas comme science fondamentale. Il est rentré à la maison. Il a cherché sur Google de quoi il s’agissait et s’est rendu compte que c’était pour lui. “Bien que cela demande beaucoup d’efforts, une fois terminé, je peux dire que c’est une carrière que je choisirais à nouveau”.

