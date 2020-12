«La casa baleada», la forteresse du CJNG à partir de laquelle ils mènent une bataille rudimentaire contre les groupes d’autodéfense du Michoacán (Photo: Jovany Pérez Silva / Infobae México)

Il Jalisco Nueva Generación Cartel (CJNG) poursuit sa progression à travers divers territoires de la République mexicaine, en particulier au Michoacán, où ils ont trouvé un mur appelé self-défense, qui repoussent jour après jour les balles ennemies pour sauvegarder leur territoire.

L’une de ces batailles se déroule dans La Bocanda, commune de Tepalcatepec, à la frontière avec Aguilillas, où les deux parties ont établi des bases opérationnelles, selon les informations de Noticieros Televisa.

De leur côté, les membres du CJNG sont venus établir sa forteresse dans une maison de grandes proportions, de couleur rose et connue par les habitants sous le nom de “maison de tir”. De là, ils se battent 24 heures sur 24 dans le but de provoquer le retrait des groupes d’autodéfense, ont rapporté les journalistes Marco Antonio Coronel et Fernando Guillén.

A quelques mètres les journalistes clarifiés, le poste de contrôle des groupes d’autodéfense est situé qui voyagent dans des voitures blindées artisanales pour résister aux attaques des armes ennemies.

Il s’agit d’une bataille territoriale entre les groupes d’autodéfense du Michoacán et le cartel Jalisco Nueva Generación

Cependant, tout au long de la vidéo, nous pouvons voir des scènes d’un confrontation qui s’est développée à partir des voitures des groupes d’autodéfense en circulation, et les balles ont réussi à passer à travers les protections et ils ont frôlé le bras d’un des défenseurs.

Dans le même temps, certains ont insisté pour que les chauffeurs partent le plus tôt possible, car ils pourraient augmenter les attaques. En outre, l’un des membres de l’équipage pointe une arme d’épaule à travers les trous de l’armure qui lui est dédié et tente de repousser l’attaque.

À travers le reportage, les journalistes ont expliqué que les habitants de Tepalcatepec ont fui la région afin de protéger leur vie, de sorte que la communauté semble actuellement un peu abandonnée.

En outre, les paysans de la localité et des autres zones environnantes, ont vu la nécessité de se mettre à l’abri dans leurs maisons prendre soin de sa famille, de sorte que la totalité ou une grande majorité des plantations soit perdue à cause des ravageurs.

Depuis le 16 décembre 2020, le gouverneur de Michoacan, Silvano Auréoles Lapin, a reconnu que le crime de homicides C’est l’un des points les plus faibles de sa stratégie de sécurité, car ce crime a doublé ces dernières années.

Le président de l’État a indiqué lors d’une conférence de presse que l’une des raisons de l’augmentation des homicides intentionnels est la guerre permanente menée par les organisations criminelles dans le but de contrôler les routes du trafic de drogue, qui est désormais rejoint par les groupes d’autodéfense, selon La Jornada.

«S’il y a un problème qui est devenu terriblement aigu ces derniers mois, c’est celui de l’insécurité, pas seulement dans le Michoacán, ont pratiquement doublé par rapport aux autres années“Dit Aureoles.

En outre, les médias ont indiqué que jusqu’à présent en 2020 2100 homicides ont été enregistrés dans le Michoacán. En revanche, 2046 en 2019, contre 800 en 2015.

Actuellement, l’État est l’une des régions stratégiques. La raison pour laquelle le CJNG veut le contrôler complètement est que c’est un lieu de passage de drogue, tandis que le port de Lázaro Cárdenas sur le Pacifique c’est le point d’entrée des chimistes pour les drogues synthétiques qui ont fait du cartel un millionnaire.

