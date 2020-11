PHOTO DE FICHIER: Un homme portant un masque protecteur passe devant un restaurant fermé alors que les bars et les restaurants ferment pendant 15 jours dans le cadre d’un ensemble de nouvelles restrictions émises en Catalogne lors de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), à Barcelone, en Espagne, le 16 octobre , 2020. REUTERS / Albert Gea / File Photo

Par Joan Faus

BARCELONE, 19 novembre (.) – La région autonome espagnole de Catalogne permettra aux bars, restaurants, gymnases et cinémas de rouvrir lundi, lorsque certaines des restrictions mises en place dans la région espagnole pour faire face à la pandémie de coronavirus seront assouplies. bien que le couvre-feu soit maintenu la nuit.

À partir du 21 décembre, les réunions pourront rassembler jusqu’à 10 personnes, ce qui permettra à des groupes plus importants de célébrer ensemble Noël et le nouvel an, a déclaré le gouvernement régional. Pour l’instant, seules les réunions de six personnes maximum sont autorisées.

Le couvre-feu pourrait également être légèrement assoupli pendant la période des vacances de Noël.

La Catalogne est la région espagnole la plus touchée après Madrid, avec près de 300000 cas confirmés de coronavirus et plus de 7400 décès, ce qui représente un cinquième du nombre national de décès dus au COVID-19.

“Nous sommes sur la bonne voie, mais il reste encore beaucoup à faire”, a déclaré le président régional par intérim Pere Aragonès lors d’une conférence de presse.

La Catalogne, dont la capitale est Barcelone, a imposé certaines des restrictions les plus sévères d’Espagne pour contenir la propagation du COVID-19. C’était la première région à fermer complètement les bars et restaurants à la mi-octobre, au grand désarroi des chefs d’entreprise.

Les bars et les restaurants peuvent ouvrir leurs espaces à l’air libre, mais ils doivent maintenir une distance de 2 mètres entre les tables et pas plus de quatre personnes peuvent s’asseoir ensemble, sauf si elles sont de la même famille. Seuls 30% de sa capacité seront autorisés à l’intérieur des locaux.

Les théâtres, cinémas et music-halls auront une occupation jusqu’à 50%, un chiffre également applicable aux installations sportives extérieures, tandis que pour les gymnases intérieurs, une limite sera fixée à 30% de leur capacité.

