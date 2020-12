. / EPA / CHRISTIAN MARQUARDT / Archives

Berlin, 8 décembre . .- L’Union chrétienne-démocrate (CDU), le parti de la chancelière Angela Merkel, a trouvé une formule pour ne pas voter avec l’extrême droite dans l’État fédéral de Saxe-Anhalt (Allemagne de l’Est), aux dépens laisser en suspens l’augmentation du canon pour financer la télévision publique.

L’augmentation du canon (0,86 centime par adresse et par mois) avait généré une crise dans la coalition gouvernementale régionale, dont le Parti social-démocrate (SPD) et Los Verdes font partie, en plus de la CDU, un conflit qui n’a pas encore est complètement obsolète.

L’augmentation de ce quota est envisagée dans le nouvel accord sur les télévisions publiques, qui doit être ratifié par les parlements des seize Länder allemands.

Tant le SPD que les Verts étaient prêts à le ratifier, mais pas la CDU, dont le groupe parlementaire a annoncé qu’il manifesterait contre elle, qui, ajoutée aux votes de l’extrême droite AfD, aurait atteint la majorité dans cette chambre régionale.

Les Verts et le SPD ont averti que si la CDU votait avec l’AfD, la coalition aurait pris fin.

Le Premier ministre de cet État, le démocrate chrétien Reiner Haseloff, a choisi aujourd’hui de retirer le projet de loi, empêchant ainsi le vote conjoint avec l’AfD, mais bloquant également la ratification de l’accord sur le financement des télévisions publiques au niveau fédéral.

Avec cette sortie, l’atmosphère au sein de la coalition continue de s’assombrir.

La chef du groupe parlementaire régional des Verts, Cornelia Lüddemann, a déclaré que “dans des conditions normales, il serait temps de quitter la coalition”, mais a ajouté qu’au milieu de la pandémie de coronavirus, le “Land” (État fédéré) ne peut être laissé. entre les mains d’une CDU divisée.

Les télévisions publiques peuvent imposer une augmentation de la redevance en recourant à la Cour constitutionnelle (TC), où, selon les experts, elles ont de bonnes chances de réussir.

Cependant, cela peut ne pas se produire avant le 1er janvier, date à laquelle ladite augmentation devrait entrer en vigueur. .

