Bruxelles, 17 novembre . .- La Commission européenne (CE) a clôturé mardi l’enquête qu’elle a ouverte contre l’Espagne l’année dernière pour savoir si les 9 millions d’euros alloués par la Communauté valencienne à Air Nostrum supposaient une aide d’État, car en raison de à la pandémie, la compagnie aérienne ne renouvellera pas sa flotte et renoncera aux fonds.

“En raison de l’épidémie de coronavirus, Air Nostrum a décidé de revoir son plan d’investissement et a renoncé à l’aide au renouvellement de sa flotte. (…) En conséquence, l’enquête de la Commission est devenue inutile et a donc été close”, a déclaré le Community Executive dans un communiqué.

Bruxelles a ouvert l’enquête en octobre 2019 car elle voulait savoir si les fonds que la Generalitat entendait donner à Air Nostrum pour renouveler sa flotte avec des avions plus durables et efficaces étaient illégaux selon les règles communautaires et stimulaient ainsi le développement économique de la région.

Plus précisément, la société souhaitait acquérir dix autres Bombardier CRJ-1000 à faible consommation de carburant.

Dans sa défense devant la CE, l’Espagne a fait valoir qu’elle ne devrait pas notifier à Bruxelles l’octroi d’une telle aide, car la mesure relevait du champ d’application des règles de protection de l’environnement du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), qui permettent Les gouvernements les accordent s’ils ont un impact positif sur l’environnement.

Comme il l’a dit en 2019, les CE avaient des doutes sur les arguments de l’Espagne, mais ont décidé aujourd’hui de clore l’enquête, car les fonds n’avaient pas été décaissés.