Bruxelles, 25 novembre . .- La Commission européenne (CE) a lancé mercredi une nouvelle base de données pour rechercher toutes les indications géographiques enregistrées dans l’Union européenne (UE) et protégées par des accords internationaux afin de faciliter leur accès aux consommateurs, producteurs et professionnels de la propriété intellectuelle.

La plate-forme, appelée Gl-view, “fournit un guichet unique pour les données sur les indications géographiques enregistrées dans l’UE”, comme l’explique l’exécutif communautaire dans un communiqué, et sera développée et maintenue par l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPO).

En outre, Gl-view contient également des informations détaillées sur les indications géographiques de l’extérieur de l’UE qui sont protégées au niveau communautaire par des accords bilatéraux et multilatéraux, et sur les indications géographiques européennes protégées dans des pays extérieurs à l’Union.

La base de données, officiellement lancée ce mercredi lors d’une conférence télématique sur le “Renforcement des indications géographiques”, sera continuellement mise à jour avec les données officielles de la Commission, notamment de la Direction générale de l’agriculture et du développement rural.

“Cette plate-forme est un excellent outil pour faire connaître davantage nos célèbres IG européennes et IG protégées par nos accords internationaux”, a déclaré le commissaire européen à l’agriculture Janusz Wojciechowski dans un communiqué.

“Mes services et moi continuerons à chercher des moyens de renforcer les indications géographiques, ayant démontré leur valeur ajoutée tant pour les producteurs que pour les consommateurs”, a ajouté le ministre européen de l’Agriculture dans la note.

Les indications géographiques sont un atout économique clé pour l’Union européenne et font partie du système européen des droits de propriété intellectuelle.