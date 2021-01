C’est la deuxième fois que l’Argentin est infecté par le SRAS-CoV-2 (Photo: Instagram / os.golsdarodada)

La question de l’épidémie de coronavirus (COVID-19[feminine) dans le club Rayados de Monterrey, qui a laissé 19 cas de contagion, continue de susciter la controverse Liga MX.

Et c’est qu’un jour avant le match contre lui Amérique, le 16 janvier au stade BBVA de Monterrey, il a été annoncé que les Colombiens Stefan Medina et Avilés Hurtado avaient été testés positifs, il a donc été souligné que les joueurs de l’équipe royale auraient joué même en sachant qu’ils pourraient infecter leurs collègues de l’ensemble de Las Águilas, qui quand il mourut est arrivé, puisque les deux Guillermo Ochoa et Nicolás Benedetti présentaient déjà des symptômes du SRAS-CoV-2.

L’un des plus connus sur les réseaux sociaux est l’attaquant argentin Rogelio Funes Mori. Le dessus parce qu’un célèbre blogueur de Monterrey a remis en cause la responsabilité du joueur et de l’équipe des Rayados pour le moment où le “Twin” célèbre son deuxième but des Gardiens 2021.

Dans une vidéo qu’il a présentée, la célébration de l’attaquant argentin après son but contre les Eagles est observée dans laquelle il s’accroupit lorsque ses coéquipiers s’approchent pour le serrer dans ses bras, soi-disant pour ne pas avoir de contact face à face avec eux

À cet égard, l’ancien tireur de River Plate a explosé et a envoyé un message via son compte Twiiter, où il a demandé «Respectez la maladie et les gens. Continuons à prendre soin de nous. Ce sont des temps très difficiles. “

Funes Mori, ainsi que ses 10 collègues qui ont été testés positifs pour les tests PCR hier, sont isolés, donc au moins il serait à quelques semaines de toute activité physique. Il faut rappeler que c’est la deuxième fois que l’attaquant d’Albiazul est infecté par un coronavirus, puisque Funes Mori a été le premier à être infecté au début de la pandémie.

Comme ils aiment parler sans savoir, ils ne nourrissent rien d’autre au morbide. Respectez la maladie et les gens. Continuons à prendre soin de nous – ce sont des temps très difficiles. – Rogelio Funes Mori (@ rogelio7funes) 21 janvier 2021

Quelques heures avant les indications que l’Amérique a également faites, blâmer Rayados pour sa négligence dans la manière dont les protocoles de santé sont réalisés et ne l’ayant pas informé, le club royal a assuré qu’ils ils ont suivi les règles à la lettre, les habitants de Monterrey se sont défendus dans un communiqué où ils mentionnent.

Nous soulignons que lors du match contre le club América, qui s’est déroulé le samedi 16 janvier, notre club s’est conformé en temps voulu à tous les protocoles de santé et de compétition exigés par la Liga MX et les autorités sanitaires pour ce tournoi Liga Guardianes 2021.

Monterrey a signalé onze joueurs de sa première équipe malades. Selon les informations d’ESPN, parmi les joueurs infectés figurent: César Montes, Jesús Gallardo, Maximiliano Meza, Matías Kranevitter, Aké Loba et Rogelio Funes Mori, qui a présenté des symptômes associés à la maladie après le match contre Las Águilas.

Pour cette raison, leurs deux prochains matchs, contre León et Puebla, ont été reportés respectivement au mercredi 10 mars et au mardi 2 février.

Rayados de Monterrey a signalé 19 cas de covid-19 sur tout le campus (Photo: Twitter @ Rayados)

Si loin de Tournoi Guardians 2021, 3364 tests ont été appliqués pour détecter les cas de coronavirus dans le football mexicain, desquels Le test 745 correspond aux organisations de la Liga MX.

Dans un communiqué de presse, Liga MX souligne que «les infections sont détectées en temps opportun car les tests sont menés en permanence sur la base des protocoles sanitaires », appliqués depuis juillet 2020, date de la reprise des activités.

Pour la détection et le suivi des cas, a-t-il précisé,effectuer des tests PCR et antigéniques sur toutes les divisions. Les résultats sont téléchargés dans le Système d’information complet sur le sport (SIID), dans le cadre du processus permettant de réintégrer les joueurs.

