L’histoire de Neymar sur les réseaux sociaux

Après avoir remporté la finale de la Super Coupe de France avec le PSG, Neymar Il a publié une célébration controversée sur Instagram où il se moquait de l’Olympique de Marseille. Le 13 septembre, les deux équipes ont organisé un match embarrassant qui a fait cinq expulsés, dont l’attaquant brésilien, qui a frappé le défenseur espagnol. Alvaro Gonzalez, qu’il accusait de lui avoir lancé des insultes racistes.

Neymar se montre généralement tel qu’il est. Franchement. C’est très spontané et naturel. Sa façon de jouer au football le traduit souvent dans sa vie en dehors des terrains, où il est l’un des meilleurs au monde. Et quand il s’agit de s’exprimer, il exprime ce qu’il ressent. Près de quatre mois se sont écoulés depuis le match, ce qui était un gros problème pour le nombre de joueurs qui ont vu le rouge. Le Brésilien a soudainement justifié Álvarez et plus tard ratifié sa position.

Aujourd’hui, après la finale de la Super Coupe de France, dans une histoire du réseau social précité, dans la dernière partie indiqué par un “non” au maillot de Marseille. Puis il l’a retiré et celui du PSG est apparu auquel il a indiqué un “ok” avec son pouce. Dans ce cas, Neymar a marqué le deuxième but de son équipe au moyen d’un penalty, une faute qui a été commise Mauro Icardi, qui a fait un excellent travail à son retour en tant que partant. C’était un 2 à 1 pour le casting parisien.

Mais cet épisode de 2020 était tendu. Même sur son compte Twitter, il a assuré: “Mon seul regret est de ne pas l’avoir frappé au visage”. Et il a sollicité l’intervention du VAR: «Pour que le VAR capture mon ‘agressivité’ est facile, maintenant je veux voir l’image du raciste m’appelant un singe fils de pute … je veux voir ça».

Neymar et Álvarez se sont de nouveau rencontrés et les Espagnols ont vu un carton jaune pour fautes constantes sur le Brésilien. Dans ce jeu en septembre, le problème a commencé avec un présumé crachat de Angel Di Maria aux Espagnols, qui ont réclamé le VAR, mais n’ont pas prospéré. Neymar l’a ensuite accusé d’être raciste et c’est pourquoi il a justifié et admis aux caméras qu’il avait frappé Álvarez à la tête.

Dans ce climat chaud, il y eut une bagarre qui se termina par quatre autres expulsés, Lanvin Kurzawa et Leandro Paredes, du PSG et Jordan Amavi et Darío Benedetto, de Marseille. Ce match où l’équipe parisienne est tombée à la maison, était la deuxième défaite consécutive dans l’actuelle Ligue 1 où aujourd’hui elle n’est pas leader et avec 39 points elle n’est que derrière le leader, l’Olympique de Lyon.

Pendant ce temps, le PSG a ajouté une autre Super Coupe de France ou “Trophée des Champions” et espère atteindre le plus tôt possible la tête du classement du championnat local. Neymar et Álvarez vont sûrement se revoir. Si avec sa célébration épicée l’ancien joueur de Barcelone a fermé sa blessure, lui seul le sait.

