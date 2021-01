Photo: Présidence du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a reproché au président de l’Institut national électoral (INE), Lorenzo Córdova, d’avoir demandé que les conférences du matin du président ne soient pas diffusées intégralement, pendant la période électorale.

«La censure étant déjà à la mode dans le monde entier, elle veut déjà nous limiter. Comment vont-ils retirer le droit d’expression, de manifestation?Comment enlevez-vous le droit de manifester au peuple? », A déclaré le président mexicain.

López Obrador a souligné que dans l’hypothèse où l’INE ordonnerait d’annuler la transmission de ses conférences, il ira en justice, car ce serait un acte de censure. Il a également appelé les Mexicains à exprimer leur opinion sur la question de savoir s’ils considèrent cette demande comme légale, «s’il est normal qu’au Mexique, le président ne puisse pas parler».

«Premièrement: s’adresser aux autorités judiciaires car ce serait un acte de censure, ce serait une atteinte à la liberté, qui ne peut prospérer, du point de vue constitutionnel, du point de vue juridique, et deuxièmement, je profite de l’occasion pour convoquer les Mexicains pour qu’ils donnent leur avis, s’il est acceptable que l’INE nous fasse taire, qu’il est normal qu’au Mexique, notre pays, le président ne puisse pas parler “, a déclaré López Obrador.

Après le début de campagnes fédérales, la transmission de conférences du matin du président Andrés Manuel López Obrador ne doit pas être transmis dans un entier dans tout le pays, ceci afin de garantir la équité dans les concourscommenté Lorenzo Cordova, Président conseiller de l’Institut national électoral (INE).

Lors du premier Séminaire sur la violence et la paix de l’année, organisé par El Colegio de México, Córdova a fait remarquer que pour critères du Tribunal électoral du pouvoir judiciaire fédéral (TEPJF), les appels du matin sont propagande gouvernementale et la Constitution interdit leur diffusion pendant les campagnes électorales, car elles sont considérées comme «un espace non seulement pour l’information, mais aussi pour promotion des actes gouvernementaux».

«Conformément à notre législation électorale, le La propagande électorale doit être interrompue dès le début des campagnes et jusqu’à la fin de la journée»A déclaré Córdova, qui a expliqué que cette mesure devrait commencer 4 avril et même plus tôt dans certains États, puisqu’ils démarrent leurs processus à l’avance.

Il a également noté que si un le support de communication transmet une expression ou un commentaire du président ne sera pas controversé, eh bien ça peut avoir intérêt de l’actualité, mais le critère par lequel elles ne peuvent être transmises dans leur intégralité est la propagande gouvernementale, car le la promotion des travaux gouvernementaux pourrait influencer les élections.

López Obrador a répondu aux déclarations de Córdova faites pendant le séminaire et lui a demandé de ne pas s’inquiéter, car il ne ferait rien qui puisse affecter la démocratie. ” Nous ne sommes pas les mêmes », a-t-il souligné.

«Et ne vous inquiétez pas le directeur de l’INE. nous ne sommes pas pareils. Nous venons d’une lutte dans laquelle nous avons toujours été confrontés aux pratiques antidémocratiques qu’il a approuvées, car il a fermé les yeux sur la fraude électorale, sur les violations de la loi. Il a, par slogan, présenté des candidatures, des inscriptions pour de nouveaux partis. Pendant longtemps, une politique frauduleuse et antidémocratique a été maintenue dans le pays.

Nous avons des principes, nous avons des idéaux. Nous n’allons rien faire qui affecte la démocratie; au contraire, nous allons promouvoir la démocratie. Qu’est-ce que cela signifie en pratique? Que le gouvernement n’agit pas dans les processus électoraux, que le budget du gouvernement n’est pas utilisé, comme ils l’ont fait et comme il le sait et qu’il est resté silencieux, et n’a jamais protesté, qu’ils utilisaient des ressources publiques », a déclaré López Obrador.

Le président mexicain a souligné qu’avant, le président conseiller de l’INE n’avait jamais protesté et que les ressources publiques étaient utilisées.

“Les fonctionnaires, quoi? Pas même celui qui était recteur de l’UNAM, alors Secrétaire à la Santé -Narro- était un délégué du PRI étant récemment Secrétaire à la Santé? Et voyons, qu’est-ce que l’actuel président de l’INE a déclaré alors? Rien, n’a pas vu.

Alors ne t’inquiète pas. Nous sommes des démocrates. L’argent du budget ne sera pas utilisé, qui est l’argent de tout le monde, ni les fonctionnaires ne participeront, et encore moins nous commettrons des fraudes. nous ne sommes pas pareils. Mais ils ne peuvent pas retirer le droit d’informer la population.

Alors que veut-il? Que nous croisions les bras? Que nous soyons liés les pieds et les mains avec toute la campagne contre la plupart des médias d’information », a interrogé le président López Obrador.

