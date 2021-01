Dans l’image, la secrétaire exécutive de la CEPALC, Alicia Bárcena. . / José Méndez / Archives

Santiago du Chili, 22 janvier . .- La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a célébré ce vendredi l’entrée en vigueur prochaine de l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en affaires environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes – connu sous le nom d’Accord Escazú – après la ratification du Mexique et de l’Argentine devant les Nations Unies.

Compte tenu de la signature de ces deux derniers pays, il y a déjà douze États qui ont adhéré à cet engagement multilatéral au niveau régional, remplissant les conditions nécessaires pour son entrée en vigueur le 22 avril, date coïncidant avec la Journée internationale de la Terre Mère. .

«Aujourd’hui, l’Amérique latine et les Caraïbes célèbrent leur engagement en faveur du développement durable et des droits de l’homme», a déclaré la secrétaire exécutive de la CEPALC, Alicia Bárcena.

Selon le haut fonctionnaire de l’organe du système des Nations Unies, dans une période où la situation mondiale “est d’une grande complexité et incertitude”, l’Accord d’Escazú “est plus nécessaire que jamais” et par conséquent “renforce le dialogue et l’accord pour avancer dans les transformations nécessaires “qui garantissent un développement durable.

Bárcena, qui a participé à la cérémonie de ratification du Mexique et de l’Argentine au siège de l’ONU à New York, a souligné le jalon comme “un jour historique” et une avancée dans la mise en œuvre de l’Accord d’Escazú, “dont la négociation était inclusive et participative. et transparent “.

L’Accord d’Escazú, a souligné le haut fonctionnaire, est le premier au monde à inclure des dispositions sur les défenseurs des droits de l’homme en matière d’environnement, l’Amérique latine étant la région où le plus de militants dans ce domaine ont été assassinés en 2019.

À ce jour, les États qui ont adhéré à cet engagement au niveau régional sont Antigua-et-Barbuda, la Bolivie, l’Équateur, la Guyane, le Nicaragua, le Panama, Saint-Kiss-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie et l’Uruguay, en plus de la a récemment incorporé le Mexique et l’Argentine.

Le secrétaire exécutif de la CEPALC s’est engagé à intégrer davantage d’États à cet accord, l’Amérique latine étant “une région riche sur le plan culturel, social et environnemental”, avec “de nombreuses opportunités pour une reprise transformatrice avec égalité et durabilité qui apporte un plus grand bien-être à notre peuples “.

L’Accord Escazú, promu principalement par des femmes du continent, est le premier en matière d’environnement au niveau régional.

Ses mécanismes de négociation, qui comprenaient la participation active d’acteurs sociaux et d’experts, ont servi de modèle à d’autres négociations internationales afin de renforcer leur transparence et leur participation.

Son objectif principal vise à garantir la mise en œuvre pleine et effective des droits “d’accès à l’information environnementale, de participation du public aux processus décisionnels environnementaux et d’accès à la justice en matière d’environnement”, en consolidant un “environnement sain et un avenir durable”.