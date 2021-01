Cette saisie et la fermeture des installations «force momentanément» la cessation des opérations de la chaîne «dans tout le Venezuela». . / Cristian Hernández / Archiov

Caracas, 10 janvier . .- La chaîne de télévision numérique VPITV a annoncé ce dimanche qu’elle avait temporairement cessé ses opérations au Venezuela après la confiscation de ses équipements et la fermeture de son studio à Caracas, effectuée vendredi dernier par les autorités de la Pays des Caraïbes.

<< La Commission nationale des télécommunications (Conatel) et le Service national intégré de l'administration douanière et fiscale (Seniat) ont visité vendredi (...) les bureaux où opère notre correspondant au Venezuela, procédant à la saisie de tout le matériel, fermeture de l'étude et du bureau de rédaction », a expliqué la chaîne dans un communiqué.

Cette saisie et la fermeture des installations “force momentanément” la cessation des opérations de la chaîne “dans tout le Venezuela”.

“En ce moment, nous enquêtons sur les raisons qui ont conduit ces entités administratives à ordonner la saisie du matériel utilisé par nos correspondants pour effectuer un travail journalistique depuis le Venezuela”, ajoute-t-il.

Lors de la procédure de vendredi dernier, souligne-t-il, “il a été expliqué aux responsables, clairement,” que VPITV “est un média international, avec des correspondants au Venezuela”, mais avec un siège principal à Miami.

“Pour cette raison, nous avancerons les étapes pour récupérer nos outils de travail de base qui sont essentiels à la reprise des opérations au Venezuela”, a expliqué le communiqué.

Selon lui, la mesure prise par Conatel “entraîne l’arrêt des opérations” dans le pays et empêche VPITV d’opérer “sur le territoire vénézuélien”.

REFUSER L’INDÉFENSION

<< Nous soulignons que la mesure entraîne le manque de défense pour diverses raisons, parmi lesquelles nous soulignons, d'une part, le droit à la défense car, sans processus préalable, la cessation des opérations est ordonnée immédiatement sans écouter les parties et, d'autre part, parce qu'elle se traduit par une sanction anticipée », souligne-t-il.

VPITV souligne également dans sa déclaration que «la cessation des activités et la suspension immédiate de la création et de la diffusion de contenu audiovisuel sur le territoire vénézuélien mettent en danger les moyens de subsistance de plus d’une centaine de Vénézuéliens».

En outre, il estime que la mesure «viole le droit de propriété et ferme une autre porte à une information libre et plurielle, essentielle dans un système de libertés».

Vendredi dernier, le journal Panorama, basé dans l’état nord-ouest de Zulia et avec 106 ans de diffusion, a également été sanctionné par l’organisme de perception des impôts, une mesure “qui n’inclut pas l’exercice du droit et du devoir d’informer qu’il traite de l’exercice d’un droit fondamental », dénonce le journal via Instagram.

<< Le Seniat a fermé pendant 5 jours le siège de Panorama, à Maracaibo (capitale de Zulia), après qu'une commission de l'entité a visité cette maison de rédaction. Selon les procureurs, la mesure est basée sur le non-respect des obligations formelles de les lois fiscales », ont ajouté les médias sur le réseau social.