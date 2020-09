Images satellites

Un gros morceau de glace vient de se séparer de la plus grande plate-forme de glace restante de l’Arctique – 79N, ou Nioghalvfjerdsfjorden – dans le nord-est du Groenland.

La section éjectée couvre environ 110 km2; l’imagerie satellite montre qu’il s’est brisé en plusieurs petits morceaux.

Cette perte est une preuve supplémentaire, selon les scientifiques, des changements climatiques rapides qui se produisent au Groenland.

«L’atmosphère dans cette région s’est réchauffée d’environ 3 ° C depuis 1980», a déclaré le Dr Jenny Turton.

« Et en 2019 et 2020, il a connu des températures estivales records », a déclaré le chercheur polaire de l’Université Friedrich-Alexander en Allemagne à BBC News.

Nioghalvfjerdsfjorden mesure environ 80 km de long sur 20 km de large et est l’extrémité avant flottante du ruisseau de glace du nord-est du Groenland – où il s’écoule de la terre dans l’océan pour devenir flottant.

À son bord d’attaque, le glacier 79N se divise en deux, avec une petite ramification tournant directement vers le nord. C’est cette ramification, ou affluent, appelée Spalte Glacier, qui s’est désintégrée.

La glace est attaquée d’en haut et d’en bas

L’élément de glace était déjà fortement fracturé en 2019; la chaleur de cet été a été sa dernière perte. Le glacier de Spalte est devenu une flottille d’icebergs.

Regardez attentivement les images satellites et les températures de l’air plus élevées enregistrées dans la région sont évidentes à partir du grand nombre d’étangs de fonte qui se trouvent au-dessus de la banquise.

La présence d’une telle eau liquide est souvent problématique pour les plates-formes de glace. S’il remplit les crevasses, cela peut aider à les ouvrir. L’eau poussera vers le bas sur les fissures, les conduisant jusqu’à la base de l’étagère dans un processus connu sous le nom d’hydrofracturation. Cela affaiblira une plate-forme de glace.

Les océanographes ont également documenté des températures de la mer plus chaudes, ce qui signifie que la glace de la plate-forme est presque certainement en train de fondre par le dessous.

«Le 79N est devenu« la plus grande plate-forme de glace arctique restante »assez récemment, après que le glacier Petermann au nord-ouest du Groenland a perdu beaucoup de superficie en 2010 et 2012», a expliqué le professeur Jason Box du Geological Survey of Denmark and Groenland (GEUS).

«Ce qui rend le 79N si important, c’est la façon dont il est attaché à la calotte glaciaire intérieure, ce qui signifie qu’un jour – si le climat se réchauffe comme on s’y attend – cette région deviendra probablement l’un des principaux centres d’action pour la déglaciation du Groenland. «

Le tronc de la N79 est recouvert d’étangs de fonte et de ruisseaux

Le courant de glace du nord-est du Groenland draine environ 15% de la calotte glaciaire intérieure. Le ruisseau fait descendre sa glace soit sur la N79, soit sur le membre glaciaire juste au sud, Zachariae Isstrom. Zachariae a déjà perdu la majeure partie de sa banquise flottante.

Le professeur Box a déclaré que le N79 pourrait résister plus longtemps car il était encastré juste à son extrémité avant par certaines îles. Cela confère une certaine stabilité. Mais, a-t-il ajouté, l’étagère continue de s’amincir, bien que principalement plus en arrière le long du tronc.

« Cela conduira probablement à la désintégration du N79 à partir du milieu, ce qui est assez unique. Je suppose, cependant, que cela ne se produira pas avant 10 ou 20 ans. Qui sait? » a-t-il déclaré à BBC News.

En juillet, une autre grande structure de plateau de glace dans l’Arctique a perdu une superficie importante. Il s’agissait de la plate-forme de glace Milne sur la marge nord de l’île d’Ellesmere au Canada.

Quatre-vingts kilomètres carrés se sont libérés de Milne, laissant un segment encore sécurisé de seulement 106 kilomètres carrés. Milne était le plus grand vestige intact d’un élément d’étagère plus large qui couvrait 8600 km2 au début du 20e siècle.

Le rythme rapide de la fonte au Groenland a été souligné dans une étude du mois dernier qui analysait les données des satellites américano-allemands Grace-FO. Ces engins spatiaux sont capables de suivre les changements de masse de glace en détectant les changements dans l’attraction de la gravité locale. Ils pèsent essentiellement la calotte glaciaire.

La mission Grace a révélé que 2019 avait été une année record, la calotte glaciaire ayant perdu quelque 530 milliards de tonnes. C’est assez d’eau de fonte s’écoulant de la terre dans l’océan pour élever le niveau mondial de la mer de 1,5 mm.