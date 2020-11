Les jeunes mexicains se sont démarqués parmi les étudiants du Pérou et de la Colombie (Photo: Twitter IPN_MX)

La Chambre des représentants colombienne a approuvé dans un deuxième débat le projet de loi qui vise à modifier un article de la loi 30 qui vise à réglementer les charges pécuniaires faites par les universités publiques et privées aux étudiants, afin d’éviter la désertion étudiant et en éliminant les obstacles à l’accès à l’enseignement supérieur.

Ce projet de loi qui vise à modifier l’article 122 de la loi 30 de 1992 a pour objectif de réglementer les frais que les étudiants doivent payer à Établissements d’enseignement supérieur par concept de supplémentaire, délivrance de certificats, certificats, inscriptions, immatriculations, droits de diplôme, examens de qualification, préparatoires, entre autres.

L’objectif principal de ces réglementations est de lutter contre Désertion des étudiants dans les universités du pays, garantissant leur permanence dans les institutions par des mesures qui allègent l’environnement socio-économique, éliminant les obstacles à l’accès à l’enseignement supérieur par diverses mesures.

«Ce n’est un secret pour personne que les problèmes socio-économiques sont la principale raison de l’abandon des établissements d’enseignement supérieur du pays. Parmi les causes les plus courantes de désertion, on trouve le faible revenu familial, le chômage, l’incompatibilité entre le travail et les études et le manque de soutien familial, c’est pourquoi ce projet constitue une opportunité car il élimine les barrières à l’accès à l’enseignement supérieur », a expliqué l’auteur et le président de l’initiative, le représentant du Parti U Martha Villalba.

L’initiative a obtenu 133 voix en faveur lors de la session plénière de la Chambre et envisage que la universités publiques dans le pays fixer la valeur des frais pécuniaires et ceux destinés à maintenir un service d’assistance médicale aux étudiants, en tenant compte d’une évaluation socio-économique préalable qui doit être signalée au ministère de l’Éducation.

Dans le cas de universités privées, ils ne peuvent augmenter la valeur des coûts de plus de 10%.

«Bonne nouvelle en plénière de la Chambre de Colombie, nous venons d’approuver le projet de frais pécuniaires qui vise à limiter les augmentations injustifiées des frais de scolarité universitaires, le paiement des suppléments, préparatoires et des certificats», a indiqué la représentante du parti vert Juanita Goebertus.

De même, les articles du projet visent à ce que les universités publiques et privées établissent un date limite pour effectuer le paiement de l’inscription ordinaire, lequel ça ne peut pas être moins de vingt jours calendrier, à compter de la remise du reçu, a déclaré l’orateur Villalba.

Dans le même temps, il a assuré que le L’augmentation pour inscription extraordinaire ne peut excéder 50% de l’inflation de l’année immédiatement précédente.

L’initiative vise à réglementer quatre droits que les établissements d’enseignement supérieur peuvent exiger pour des raisons administratives et académiques: les droits pécuniaires, les droits complémentaires, les droits à un diplôme et l’inscription extraordinaire.

Ce projet de loi mentionne que réglementer ces droits ne viole pas l’autonomie universitaire et, au contraire, complète ce qui est stipulé par la Cour constitutionnelle, qui indique que le droit à l’éducation est progressif et doit donc être garanti par l’État.

