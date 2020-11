Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, prend la parole lors de sa conférence de presse du matin au Palais national de Mexico, au Mexique. . / José Méndez / Archives

Mexique, 12 novembre . .- La Chambre de commerce du Canada au Mexique (Cancham) a demandé ce jeudi que le Mexique soit un partenaire commercial “sérieux et fiable” permettant d’attirer des investissements dans le cadre de l’Accord entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T -MEC), en particulier dans le secteur de l’énergie.

Dans un communiqué, l’agence a indiqué que le Mexique avait la possibilité de profiter d’un phénomène connu sous le nom de «nearshoring» (rapprochement des chaînes de valeur) qui attirerait les investissements d’Asie vers l’Amérique du Nord.

“Mais il ne pourra aspirer à y parvenir que s’il se comporte comme un partenaire commercial sérieux et digne de confiance, avec une vision moderne et à long terme”, a déclaré M. Cancham.

L’agence a mis l’accent sur le T-MEC et la réglementation énergétique, rappelant que le Mexique, comme les États-Unis et le Canada, est «souverain sur ses ressources naturelles».

“Cependant, dans le T-MEC lui-même et dans d’autres accords commerciaux (…), le Mexique a pris des engagements importants”, a-t-il observé.

Selon la chambre canadienne, créée en 1982 et représentant plus de 300 entreprises, le Mexique «ne peut pas modifier ses lois d’une manière contraire à ce qui était précédemment convenu dans d’autres accords».

“Il ne peut pas discriminer les investisseurs étrangers par rapport aux nationaux. Il ne peut pas prendre de mesures qui aboutissent à une expropriation déguisée des actifs des investisseurs, ni favoriser les entreprises publiques telles que Petróleos Mexicanos (Pemex) ou la Commission fédérale de l’électricité. (CFE) », a-t-il déclaré.

En outre, il a estimé que le Gouvernement ne pouvait pas non plus prendre de «résolutions capricieuses».

De cette manière, Cancham défend que la réforme énergétique de 2014, qui a ouvert l’initiative au secteur privé après des décennies de monopole d’État au Mexique, a été «consolidée» dans le T-MEC et d’autres accords.

La chambre a ajouté que le Plan de développement national du gouvernement fédéral s’est engagé à appliquer une politique énergétique «souveraine, durable, faible en émissions et efficace».

“La réalisation de cet objectif ne sera possible que si la participation des investisseurs privés est encouragée”, a conclu cette organisation.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a répété à plusieurs reprises depuis le début de son gouvernement fin 2018 que des acteurs privés du secteur de l’énergie ont signé des contrats «léonins» avec les gouvernements précédents pour nuire à la CFE.

Pour cette raison, il a promis de «sauver» les entreprises publiques du «pillage» des entreprises privées, en particulier des étrangers.

Cela a conduit à une série de politiques et d’accords par les institutions fédérales qui cherchent à limiter la production d’électricité par des parties privées.

Le secteur privé accumule plus de 170 recours contre ces mesures, considérant qu’elles impactent ensemble 14% du produit intérieur brut (PIB), 44 milliards de dollars d’investissement et 81500 emplois, selon le Conseil de coordination des entreprises (CCE) et les associations des entreprises énergétiques.