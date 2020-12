Les législateurs de la Chambre des représentants des États-Unis ont voté pour la première fois ce vendredi pour dépénaliser la marijuana au niveau fédéral, une étape importante pour mettre leurs lois en conformité avec les États du pays qui ont déjà permis l’utilisation de la substance dans leur territoires respectifs.

Monde de Miami / .

La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a facilement approuvé l’initiative, avec 228 voix contre 164. Cependant, le règlement a peu de chance au Sénat, qui est contrôlé par les républicains, qui y sont fermement opposés. En fait, tous les votes négatifs ont été exprimés par des membres de ce parti.

Le projet de loi supprimerait la marijuana de la Loi fédérale sur les substances contrôlées, qui la classe, avec l’héroïne et la cocaïne, comme un stupéfiant dangereux et établit des sanctions pour ceux qui sont pris avec elle en leur possession.

L’inclusion de la drogue sur la liste a créé un contraste entre la réglementation fédérale et celle des nombreux États qui ont déjà légalisé la marijuana à des fins médicales. Certains, comme le Colorado, ont également été entièrement libérés et réglementés pour un usage récréatif. Plus précisément, l’utilisation de la marijuana à des fins médicales est légale dans 34 des 50 États du pays, alors qu’elle est tout à fait légale dans 11 d’entre eux.

Le projet de loi était le point culminant de cinq décennies de lobbying de ses partisans et militants pour que le gouvernement fédéral reconnaisse l’échec de la suppression du commerce et les conséquences négatives de l’emprisonnement de centaines de milliers de personnes pour sa possession, considérée comme un délit.

Si le projet de loi est approuvé, les dossiers de nombreuses personnes détenues pour usage de marijuana seraient effacés et les peines des personnes actuellement incarcérées sur des accusations fédérales liées au cannabis devraient être examinées. Cela permettrait également aux États d’établir leurs propres lois mais lancerait également une réglementation fédérale et une taxe industrielle, comme c’est le cas pour l’alcool.

“C’est un moment historique”, a déclaré le représentant démocrate Tulsi Gabbard, qui a fait adopter la législation. 68% des Américains approuvent la légalisation de la marijuana, selon un récent sondage publié par Gallup. Le jour de l’élection présidentielle, les électeurs de l’Arizona, du Montana, du Mississippi, du New Jersey et du Dakota du Sud ont approuvé diverses initiatives juridiques qui abaissaient les restrictions légales sur la marijuana.

Les démocrates ont fait valoir Quoi Les Afro-Américains ont légalement souffert beaucoup plus que les Blancs d’arrestations et de condamnations liées à la marijuana; Ils ont également dit que la décriminalisation fédérale permettrait aux anciens combattants blessés d’avoir un meilleur accès à la marijuana médicale; et que les anciens blocages fédéraux sur la recherche sur la marijuana prendraient fin.

L’approche fédérale actuelle des États-Unis contraste également avec les tendances internationales. Son voisin du nord, le Canada, a entièrement légalisé la marijuana en 2018 et compte plusieurs grandes entreprises qui la cultivent commercialement.

Le Mexique a également franchi une nouvelle étape vers la légalisation de la marijuana à des fins récréatives et médicinales le mois dernier lorsque le Sénat a adopté un projet de loi visant à réduire la violence liée au trafic de drogue.