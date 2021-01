WASHINGTON (AP) – La Chambre des représentants des États-Unis a poursuivi mardi sa tentative de destituer le président Donald Trump pour l’attaque de Capitol Hill, ne prenant qu’un moment pour essayer de persuader le vice-président Mike Pence de le destituer d’abord. .

Trump n’a montré aucun remords, affirmant que «l’énorme colère» dans le pays était due à la destitution.

Trump, dont le mandat se termine la semaine prochaine, est sur le point de devenir le seul président de l’histoire du pays à être mis en accusation à deux reprises. Actuellement, l’accusation contre lui est pour sa rhétorique incendiaire lors d’un rassemblement pré-émeute à Capitol Hill, même si de nombreux républicains défendent encore les mensonges qu’il a répandus sur la fraude électorale.

Cependant, trois républicains ont annoncé qu’ils voteraient en faveur de la destitution de Trump.

“Le président des États-Unis a convoqué cette foule, rassemblé la foule et allumé la flamme de cette attaque”, a déclaré la républicaine Liz Cheney dans un communiqué. “Il n’y a jamais eu de plus grande trahison de la part d’un président des États-Unis sous sa responsabilité et son serment à la Constitution.”

Les représentants John Katko et Adam Kinzinger ont également déclaré qu’ils voteraient pour destituer Trump.

Les législateurs se préparaient également à plus de violence avant l’investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier.

“Nous devons tous faire une introspection”, a déclaré le représentant démocrate Jamie Raskin, alors qu’il appelait à un changement d’avis parmi les collègues qui soutiennent toujours Trump.

Pendant ce temps, Trump a averti les législateurs de ne pas poursuivre la destitution et a laissé entendre que c’était la tentative de le destituer qui avait divisé le pays.

“Poursuivant sur cette voie, je pense que cela représente un danger énorme pour notre pays et provoque une énorme colère”, a déclaré Trump.

Dans ses premiers commentaires à la presse depuis les violents événements de la semaine dernière, le président sortant n’a pas exprimé de condoléances pour ceux qui sont morts ou ont été blessés et a seulement dit: «Je ne veux pas de violence».

La Chambre des représentants a fait pression sur le vice-président Mike Pence et le Cabinet pour qu’ils révoquent Trump plus rapidement et en toute sécurité, avertissant qu’il constituait une menace pour la démocratie dans les quelques jours qui restaient à sa présidence.

La Chambre des représentants devrait adopter une résolution appelant Pence et le cabinet à invoquer le 25e amendement à la Constitution pour déclarer le président inapte à servir. Pence, qui faisait partie de ceux qui ont dû chercher refuge pendant l’attaque, ne devrait pas prendre de telles mesures.

Après cela, la Chambre des représentants devrait avancer rapidement vers la destitution mercredi.

Trump fait face à un seul chef d’accusation – «incitation et révolte» – dans la résolution de destitution après l’incursion nationale la plus grave et la plus meurtrière sur la colline du Capitole de l’histoire du pays.

Les journalistes d’Associated Press Alan Fram, Jill Colvin, Ellen Knickmeyer et Bill Barrow ont contribué à ce rapport.