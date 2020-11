15 minutes. La Chambre des représentants des États-Unis (USA) votera la semaine prochaine sur un projet de loi visant à légaliser la marijuana. De plus, éliminer certains casiers judiciaires fédéraux dans ce qui serait la première réforme fédérale.

Le responsable de l’établissement de l’ordre du jour du vote de la Chambre basse, le démocrate Steny Hoyer, a annoncé le vote pour la semaine prochaine, ce qui faisait partie d’une promesse électorale, comme le rapporte le Washington Times.

L’adoption de ce projet de loi éliminerait les condamnations pour faible consommation de marijuana.

Il offrirait également une protection aux immigrants travaillant dans l’industrie du cannabis et imposerait une taxe de vente fédérale de 5%. De plus, cela décriminaliserait l’utilisation et la consommation en petites quantités.

En outre, il envisagerait et accorderait des subventions destinées aux personnes les plus touchées par la guerre contre la drogue, en particulier aux personnes reconnues coupables de crimes liés à la drogue et à leurs proches.

Même si le projet de loi était approuvé par cette chambre, il serait probablement rejeté car il passait par le Sénat à majorité républicaine.

Cependant, une victoire à la Chambre des représentants pourrait mettre en lumière l’agenda de la légalisation et de la décriminalisation de la marijuana devant la nouvelle administration du président élu, Joe Biden.

Si les résultats sont confirmés, Biden prendra ses fonctions le 20 janvier pour un mandat de quatre ans.