La campagne pour la réélection du président Donald Trump a annoncé que ce lundi et mardi la chanson «Por Trump», une chanson de salsa entraînante créée par le groupe de Miami Los 3 de La Habana, sera sur la page d’ouverture de YouTube pour encourager Latinos à voter.

Monde de Miami/Le journal

“Cette annonce est une célébration des diverses communautés hispaniques des États-Unis et encourage les Latinos à venir voter pour le président Trump”, indique un communiqué de campagne.

La campagne a contracté que «For Trump» apparaisse sur la page d’ouverture de YouTube pendant 48 heures, de la première minute du lundi 2 novembre jusqu’à la fin du 3 novembre, jour des élections présidentielles dans lesquelles Trump va être mesuré. avec le candidat démocrate Joe Biden.

La chanson a été interprétée par Los 3 de La Habana lors d’une session en direct sur Facebook et est rapidement devenue virale.

La campagne Trump a contacté des musiciens cubano-américains et en quelques jours «Por Trump» est devenu le groupe de publicités télévisées et radiophoniques en faveur du président.

Chaque jour, 75 millions d’Américains entrent sur YouTube, une audience quotidienne qui dépasse celle de «CNN et MSNBC combinés», selon le communiqué, qui mentionne deux des points de vente qui, selon Trump, profitent à son rival Biden.

Plus de six électeurs hispaniques sur dix dans le pays soutiennent le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, et près de trois sur dix le président et candidat républicain, Donald Trump, selon un sondage publié ce dimanche face aux élections de la 3 novembre.

Biden, qui était vice-président de Barack Obama, a 62% de soutien, contre 29% pour Trump et 7% ne sachant pas pour qui ils voteront, selon le sondage Hart Research, qui a interrogé 410 Latinos enregistrés par téléphone. vote du 29 au 21 octobre.

La marge d’erreur est de +/- 4,48%, selon le bilan de ce sondage publié pour accompagner un sondage national de NBC News, Telemundo et The Washington Street Journal

L’avance de 33 points de Biden parmi les Hispaniques dans l’enquête Hart Research est bien supérieure à son niveau national de 10 points.