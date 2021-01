Luz Huerta est décédée à l’âge de 91 ans dans la maison de l’acteur (Photo: ANDIMEXICO)

Jeudi soir, l’Association nationale des interprètes du Mexique a annoncé le décès de la chanteuse Luz Huerta Meoqui, célèbre pour avoir appartenu au duo Las Hermanas Huerta, artistes légendaires de la musique vernaculaire mexicaine qui ont commencé leur prolifique carrière au début. des années 50 du 20ème siècle. Sans plus de détails, l’organisation a présenté ses condoléances:

“ANDI México communique la mort sensible de l’interprète partenaire Luz Huerta. Chanteur mexicain connu pour avoir appartenu au groupe “Las Hermanas Huerta”. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis », lit-on dans un tweet auquel des personnalités telles que l’acteur Luis Gatica, membre du conseil de l’ANDI, Arlette Pacheco et la présentatrice Sugey Ábrego ont répondu.

Les petites sœurs sont nées à Tampico et dès leur plus jeune âge, elles ont cherché des opportunités dans la musique vernaculaire (Photo: File)

Celle née dans le port de Tampico, Tamaulipas, est décédée à l’âge de 91 ans dans la maison de l’acteur à Mexico, où elle résidait depuis quelques années. Sa mort est survenue un peu plus d’un an après celle de sa sœur Aurora, qui a perdu la vie dans la même institution le 1er novembre 2019 et avec qui il a formé le duo emblématique.

Ils ont commencé leur voyage musical ensemble dans leur propre maison, expérimentant de manière autodidacte. Considérée comme une légende de la musique ranchera et du folklore mexicain, Luz – connue du public sous le nom de Lucha Huerta – a enregistré plus de 800 chansons avec sa sœur au cours de ses plus de 60 ans de carrière artistique.

Les sœurs ont enregistré plus de 800 chansons du folklore mexicain (Photo: Capture d’écran)

Les sœurs Huerta Ils ont donné voix à des compositions de José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez et d’autres, mais surtout, ils sont devenus les interprètes par excellence des chansons de Felipe Valdez Leal, qui ont composé spécialement pour eux la chanson Don’t continue pleurer, avec laquelle ils ont gagné en popularité au début de leur carrière.

Les chanteurs ont rendu célèbres de grands thèmes de la chanson mexicaine tels que En las cantinas, Sea por Dios, Une seule chute, Quand je veux devoir revenir, Croix de l’oubli, Dans le dernier verre et Mettez la terre sur moi, parmi beaucoup d’autres. Ils sont même apparus en chantant ses chansons dans divers films.

Filles de Doña Manuela Meoqui Ruiz de la Peña et de Don Jacinto Huerta Cerda, elles se sont aventurées dans des genres tels que le ranchero bolero, le corrido et le mariachi, débutant leur carrière au milieu des années 1950, alors qu’elles se distinguaient par leur talent quand elles étaient très jeunes.

Ils ont sorti plus de 60 albums et sont apparus dans certains films (Photo: Capture d’écran)

À une occasion dans une interview pour Radio Bilingüe aux États-Unis, Aurora a commenté qu’ils étaient orphelins de leur mère, alors leur père s’est occupé d’eux et étant très jeune, un bon jour ils ont entendu sur la station XEFW à Tampico qu’il y aurait un concours amateur., et malgré le fait qu’ils n’avaient que 14 ans, ils ont réussi à le gagner et ont obtenu un contrat sur la station parrainée par la Loterie nationale.

Il a dit à cette occasion que pour que son père ne se rende pas compte qu’ils étaient à la radio, ils ont changé leurs noms en Luz et Lucero. Plus tard, déjà installés à Mexico, ils ont fait partie du casting de l’émission Noches tapatías sur XEQ et XEW-TV.

Sa renommée s’est étendue au-delà du Mexique et a également été acceptée aux États-Unis (Photo: Archive)

Selon le compositeur Manuel S. Acuña, ils ont commencé leur carrière d’enregistrement avec Felipe Valdez Leal pour le label Columbia et en 1962, le magasin Mercado de discos leur a décerné un prix pour le grand nombre de disques vendus.

Avec un promoteur bien connu de l’époque, Gordo Delgado, ils ont travaillé pendant de longues périodes à Los Angeles, plus tard ils ont tourné presque tout les États-Unis, aussi bien dans les petites villes que dans les grandes villes. C’était un moment en or pour les sœurs, quand elles ont travaillé aux côtés d’Amalia Mendoza, José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán et toutes les grandes stars de ce moment de la chanson ranchera mexicaine..

