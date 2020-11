La Chine a détecté un coronavirus dans un emballage de bœuf de notre pays. C’est ainsi que les sources de Senasa ont confirmé ce média

Comme confirmé à ce média par des sources du Service National de la Santé et de la Qualité Alimentaire (Senasa), Aujourd’hui, l’agence a reçu une communication de la Chine concernant la détection du coronavirus dans une cargaison de bœuf en provenance d’Argentine, après que le test d’acide nucléique effectué sur un emballage externe ait été positif.

Les spécialistes, à cet égard, ont commenté: “L’acide nucléique est le matériel génétique du coronavirus, mais tout indique qu’en raison du froid et de la période de transport des marchandises, il n’aurait pas la capacité d’infecter les gens.”

“Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une détection dans le produit, qui est en parfait état et répondant à toutes les normes sanitaires requises, mais dans l’emballage extérieur”a commenté Senasa.

En outre, de Senasa, ils ont indiqué que «le temps de transit entre la Chine et l’Argentine est de 35 à 45 jours. La différence est due à la route maritime du navire et au nombre d’escales qu’il effectue sur son chemin ».

La Chine est la principale destination des exportations nationales de bœuf, où, selon les registres de Senasa, entre janvier et octobre de cette année, quelque 406 130 tonnes ont été vendues sur ce marché. D’autre part, le Chambre d’industrie et de commerce de la viande et des produits dérivés de la République argentine (CICCRA), a averti que “depuis la fin de l’année dernière en Chine et au deuxième trimestre de 2020 dans la plupart des destinations d’exportation restantes, le prix moyen payé par les acheteurs de bœuf argentin est en baisse presque continue”.

La cargaison était entrée par le port de Shanghai. Le 9 novembre, une partie a été transférée et déposée chez un donneur de froid dans la ville de Nanjing, capitale du Jiangsu. Le lendemain de ce transfert, avant sa mise sur le marché, les autorités de CDC Nanjing ont effectué des tests sur le produit susmentionné.

Les autorités de Senasa sont en contact avec la Chine. Dans les prochaines heures, ils publieront une déclaration officielle

Sur cette base, Senasa mène une enquête sur ce cas isolé pour assurer la Chine que l’Argentine continue de se conformer à ses protocoles sanitaires. En outre, l’agence a souligné qu’il s’agit d’un cas isolé, c’est la première fois que cela arrive en Argentine depuis le début de la pandémie. Cette situation s’est déjà produite avec des produits du Brésil, d’Uruguay et d’autres pays.

«Nous travaillons pour assurer à la Chine un approvisionnement normal en viande, en maintenant les normes sanitaires requises. Nous analysons également avec la Chine le mouvement de ce produit, puisqu’une fois qu’il est entré dans le port de ce pays, il commence à y être manipulé, ce qui rend difficile la détermination de l’origine de la présence du virus », ont-ils expliqué depuis Senasa.

Déclaration Senasa

Plus tard, l’agence a publié un communiqué dans lequel elle annonçait qu’elle avait demandé une extension des informations de la découverte “Parce qu’il n’a pas été effectué par les douanes chinoises lors de l’entrée des marchandises, mais chez un donneur de froid où elles avaient été transférées avant sa distribution finale”, ont-ils précisé.

À tout cela, ils ont ajouté: «C’est un cas isolé, c’est la première fois que cela se produit dans des produits en provenance d’Argentine depuis le début de la pandémie. Cela s’est produit dans les produits d’autres pays fournisseurs de viande et aussi dans d’autres marchandises ».

La situation en Europe

Il y a quelques jours, ce média a fourni les détails d’un rapport préparé par la Bourse de Rosario sur la situation en Europe, qui fait face à une deuxième épidémie de coronavirus plus virulente que celle enregistrée au printemps dernier.

Au milieu de ce problème, les gouvernements des pays du Vieux Continent adoptent des mesures drastiques pour restreindre les mouvements de population, et ils ordonnent également la fermeture des frontières, même entre les communes voisines. Tout cela met en alerte les exportations locales, et même les producteurs alimentaires en Argentine.

«L’assouplissement des restrictions que l’Europe a connu pendant les mois d’été met à nouveau plusieurs pays du continent en alerte devant la résurgence des infections par coronavirus», ont déclaré les spécialistes de la BCR.

En raison de l’épidémie de coronavirus, l’Europe voit une baisse des prix que le Vieux Continent paie pour ses achats de bœuf effectués en Argentine

D’autre part, le rapport précise que depuis l’Europe “ils choisissent de réduire les volumes d’achat ou de définir les frais autant que possible, comme stratégie pour gagner du temps jusqu’à ce qu’il y ait une plus grande certitude quant à la levée des restrictions”.

Au-delà du problème, jusqu’à présent, il n’y a eu aucune annulation ou renégociation des contrats déjà conclus, comme cela s’est produit en mars de cette année. Mais Oui, il y a une baisse des prix payés par l’Europe. Si pris en compte Les prix des coupes les plus demandées par l’Europe, comme le large steak et le RAL Hilton, un effondrement de plus de 40% par rapport aux valeurs payées début août.

