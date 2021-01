Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus

L’équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) chargée d’enquêter sur l’origine de la pandémie de covid-19 en Chine Il voyage sans toutes les autorisations nécessaires, a annoncé ce mardi le directeur général de l’agence onusienne, qui était “très déçu”.

“Aujourd’hui, nous avons été informés que les responsables chinois n’ont pas rempli les autorisations nécessaires pour l’arrivée de l’équipe en Chine”, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus dans un dialogue avec les médias.

“Je suis très déçu par cette nouvelle, car deux membres ont déjà commencé le voyage et d’autres n’ont pas pu partir à la dernière minute”a-t-il ajouté, dans des commentaires critiques à l’égard de Pékin, rares de sa part.

“J’étais en contact avec de hauts responsables chinois et j’ai clairement indiqué une fois de plus que la mission était une priorité pour l’OMS et l’équipe internationale.“Il a ajouté, déclarant qu’il était” impatient de lancer la mission le plus rapidement possible “.

A ses côtés, le responsable des urgences sanitaires de l’OMS, Michael Ryan, a expliqué qu’il s’agissait de visas.

“Espérons que ce soit simplement un problème logistique et bureaucratique que nous pouvons résoudre rapidement“, m’a dit. L’un des experts a dû reculer et un autre attend dans un pays tiers, a-t-il déclaré.

L’un des responsables de la lutte contre la pandémie à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Mike Ryan. . / Salvatore Di Nolfi / Archives

Après plus d’un an de détection des premiers cas dans la région chinoise de Wuhan (centre), ces 10 éminents scientifiques choisis par l’OMS, après un long processus de sélection, ils doivent se rendre en Chine pour essayer d’analyser les origines du virus et découvrir comment il a été transmis à l’homme.

La mission est composée de dix scientifiques du Danemark, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d’Australie, de Russie, du Vietnam, d’Allemagne, des États-Unis, du Qatar et du Japon, reconnus dans leurs différents domaines d’expertise.

“Le but n’est pas de désigner un pays ou une autorité coupables”, a déclaré à l’. l’un des membres de l’équipe, Fabian Leendertz de l’institut allemand Robert Koch. “C’est comprendre ce qui s’est passé pour éviter que cela ne se reproduise“Il ajouta.

Cependant, la mission est devenue très délicate pour le régime chinois, qui ne veut aucune responsabilité qui lui incombe pour l’épidémie, qui a causé plus de 1,8 million de morts dans le monde.

En fait, de nombreux médias ont rapporté ces derniers jours comment Pékin a intensifié ses efforts pour changer le discours sur le moment et le lieu de la pandémie. Alors que la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré lundi que le pays accueillerait l’équipe de l’OMS, Les experts ont noté qu’il est peu probable que les enquêteurs soient autorisés à examiner certains des aspects les plus sensibles de l’épidémie.

“Même avant cette enquête, les hauts fonctionnaires des deux côtés ont été très polarisés dans leurs points de vue sur les origines de l’épidémie”, a déclaré Yanzhong Huang, membre senior du Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion américain.

“Ils devront être politiquement avisés et tirer des conclusions acceptables pour toutes les parties représentées.“Il ajouta.

Les gens marchent le long de la rive à Wuhan, en Chine. Photo: REUTERS / Tingshu Wang

Alors que d’autres pays continuent de lutter contre les nouvelles vagues d’épidémie, la Chine semble les avoir activement réprimées. Suite à une nouvelle flambée de cas la semaine dernière, la ville de Shenyang a fermé des communautés entières et a obligé tous les travailleurs non essentiels à rester chez eux..

Conscient des critiques auxquelles la Chine a fait face dans le monde entier, Wang Yi, devenu le diplomate un peu plus visible en rang pour remettre en question le consensus sur les origines de la maladie COVID-19, a déclaré que “De plus en plus d’études” montrent qu’il est apparu dans plusieurs régions.

La Chine est également le seul pays qui affirme que le COVID-19 peut être transmis par les importations de la chaîne du froid, et le pays attribue aux expéditions contaminées la cause des nouvelles flambées qui sont apparues à Pékin et à Dalian, bien que l’OMS ait minimisé ces risques.

Transparence

La question reste sensible et il n’y a qu’une poignée d’études sur les origines du COVID-19 à la disposition du public.

La Chine continue de recevoir des critiques de dissimulation, retardant sa réponse initiale et permettant au virus de se propager avec une plus grande intensité.

Cependant, certains signes indiquent que la Chine est disposée à partager des informations qui contredisent la version officielle.

La semaine dernière, une étude du Centre chinois de contrôle des maladies a montré que des échantillons de sang de 4,43% de la population de Wuhan contenaient des anticorps contre le COVID-19, indiquant que les taux d’infection de la ville étaient élevés. supérieur à celui initialement reconnu.

Continuer à lire:

Le régime chinois travaille contre la montre pour expliquer sa version de l’origine du coronavirus avant la visite des chercheurs de l’OMS

Le Washington Post a interrogé le régime chinois pour avoir caché des informations et relancé une vieille hypothèse sur l’origine du coronavirus