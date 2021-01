Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian (REUTERS / Carlos Garcia Rawlins)

La Chine a menacé lundi une “contre-attaque” contre une décision américaine de lever les restrictions sur les contacts officiels avec Taiwan. alors que les tensions militaires montent entre Pékin et l’île autonome.

Le secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo a déclaré samedi que Washington lèverait “les restrictions internes complexes” sur les contacts avec Taipei. par des diplomates, après un an de Frictions croissantes entre les États-Unis et la Chine sur des questions telles que les droits de l’homme, le commerce et les origines de la pandémie de covid-19.

Le régime chinois dit que Taiwan est une partie inviolable de la Chine qui doit être reconquise, par la force si nécessaire, et s’oppose à toute reconnaissance diplomatique de l’île démocratique.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Chine, Zhao Lijian, il a dit que Pékin “condamne fermement” la mesure et a accusé les États-Unis de violer les termes des relations diplomatiques de Washington avec Pékin.

“Toute action qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Chine recevra une contre-attaque déterminée de la part de la Chine”Zhao a averti, exhortant Pompeo à revenir sur sa décision sous peine de “punition sévère”.

On ne sait pas ce que le changement signifie dans la pratique, et Pompeo a déclaré que les communications de l’exécutif avec Taiwan seront gérées par le Institut américain de Taiwan (AIT), qui est Propriété du gouvernement des États-Unis et sert d’ambassade de fait.

Le président Tsai Ing-wen rejette l’insistance de Pékin selon laquelle l’île fait partie d’une «Chine unique» (REUTERS / Tyrone Siu / file)

L’AIT a été fondée en 1979, lorsque Les États-Unis ont étendu leur reconnaissance diplomatique à la Chine continentale dans le cadre d’un accord historique qu’avait-il besoin pour mettre fin à la reconnaissance formelle de Taiwan.

Mais Washington reste un allié fidèle de Taipei et est obligé par le Congrès de lui vendre des armes de légitime défense. Il s’oppose à toute initiative visant à changer l’état actuel de Taiwan par la force.

Les tensions militaires entre la Chine continentale et Taiwan se sont intensifiées au cours de l’année écoulée, atteignant son pire depuis le milieu des années 1990, selon certains analystes.

Les avions chinois ont effectué un record de 380 sorties dans la zone de défense de Taiwan l’année dernièrea déclaré mardi un responsable militaire.

L’animosité de Pékin s’est considérablement accrue depuis Tsai Ing-wen elle a remporté l’élection à la présidence de Taiwan en 2016; rejette l’insistance de Pékin selon laquelle l’île fait partie d ‘«une Chine».

