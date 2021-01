Image de fichier de l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo lors d’une conférence de presse au Grand Hall du Peuple à Beijing, Chine. 14 juin 2018. REUTERS / Jason Lee

La Chine a imposé des sanctions contre plus d’une vingtaine de hauts fonctionnaires du gouvernement de l’ancien président américain Donald Trump pour avoir violé sa «souveraineté», a rapporté le ministère des Affaires étrangères. Parmi eux se distingue le désormais ancien secrétaire d’État, Mike Pompéo.

“La Chine a décidé de sanctionner 28 personnes qui ont gravement violé sa souveraineté”, a rapporté le portefeuille, pratiquement parallèle à l’inauguration de Joe Biden en tant que 46e président du pays nord-américain.

En plus de Pompeo, d’autres sanctionnés sont: qui était le conseiller commercial de Trump, Peter Navarro, le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien, le Sous-Secrétaire aux affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, David Stilwell, le secrétaire à la santé Alex Azar et celui envoyé à l’ONU, Artisanat de Kelly. Pékin a également sanctionné l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, et un autre ancien conseiller, Stephen Bannon.

Par conséquent, d’anciens fonctionnaires et des membres de leur famille immédiate il leur sera interdit d’entrer en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao. “Eux et leurs entreprises et institutions associées seront limités dans leur capacité à faire des affaires avec la Chine.»Ajout du portefeuille dirigé par Wang Yi.

Le conseiller d’État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi. Tokyo, Japon. 24 novembre 2020. REUTERS / Issei Kato / Pool / File Photo

«Au cours des dernières années, certains politiciens anti-chinois aux États-Unis, motivés par l’intérêt personnel, les préjugés et la haine contre la Chine, sans tenir compte des intérêts des peuples chinois et américain, ils ont planifié, promu et exécuté une série de mesures insensées»Dit un autre paragraphe de la déclaration.

Les actions, dit-il, ont “sérieusement interféré dans les affaires intérieures de la Chine, sapé ses intérêts, offensé son peuple et sérieusement perturbé les relations entre les États-Unis et la Chine”.

Tout comme la Chine a imposé les mesures au moment où les personnes atteintes n’étaient plus des fonctionnaires du gouvernement fédéral, Pompeo avait mené une action similaire contre le géant asiatique lors de sa dernière journée complète à la tête du département d’État: l’accusait d’avoir commis “un génocide et des crimes contre l’humanité” contre la minorité musulmane ouïghoure.

C’était la première fois qu’un pays décrivait de cette manière les actions du régime de Pékin dans la région ouest du Xinjiang et cela inclut la construction de camps de concentration massifs où, selon de nombreux rapports, les membres de ce groupe ethnique et religieux sont contraints de renoncer à leurs croyances et utilisés comme esclaves.

«Après un examen minutieux des informations disponibles, j’ai déterminé qu’au moins depuis mars 2017, La République populaire de Chine, sous la direction et le contrôle du Parti communiste chinois (PCC), a commis des crimes contre l’humanité contre les Ouïghours – qui sont majoritairement musulmans – et d’autres membres des minorités ethniques et religieuses du Xinjiang », a déclaré Pompeo dans un communiqué avant de quitter son poste.

Pompeo a également déclaré que les actions constituent un génocide et un affront “contre les nations civilisées du monde” et que la Chine et le PCC doivent être tenus responsables.

Actualités en développement …