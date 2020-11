Un groupe célèbre Halloween dans une discothèque de Shanghai.. / EPA / ALEX PLAVEVSKI (.M0353 /)

Pékin, 1er novembre . .- La Chine a enregistré samedi 3 nouvelles infections au niveau local dans l’épidémie dans la région occidentale du Xinjiang et 21 cas à l’étranger, contre 6 et 27, respectivement, détectés la veille, a rapporté aujourd’hui la Commission nationale de la santé.

Les 21 cas importés ont été dénombrés au Gansu (7, nord-ouest), Shanghai (5, est), Mongolie intérieure (3, nord), Guangzhou (3, sud), Fujian (1, sud-est), Sichuan (1, sud-ouest) et Shaanxi (1, nord-ouest).

20 patients ont été libérés et 688 contacts étroits des personnes infectées ont été libérés de l’observation médicale.

Il n’y a eu aucun nouveau décès samedi et aucun cas grave n’a été ajouté.

Les cas actifs de l’étranger s’élèvent à 300, dont deux graves, sur un total de 3 380 détectés depuis le début de la pandémie.

Le nombre total de cas actifs s’élève à 359, dont neuf graves, sur les 85 997 infections enregistrées depuis janvier dernier, qui ont causé 4 634 décès.

861 405 personnes ont été suivies, dont 14 247 sont toujours sous surveillance médicale.

Concernant les cas asymptomatiques, que la Chine ne considère pas comme confirmés, 69 ont été détectés samedi, dont huit à l’étranger.

Trois cas asymptomatiques ont rejoint la liste confirmée, tandis que 666 sont toujours en observation, dont 446 importés.

À Hong Kong, les cas actifs se situent à 129 sur un total de 5 323 cas enregistrés, entraînant 105 décès.

À Taïwan, il y a 33 patients actifs parmi les 555 infections détectées depuis le début de l’infection, ce qui a causé sept décès.