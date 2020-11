BEIJING (AP) – Pékin a critiqué lundi Washington pour son retrait du “Traité ciel ouvert” avec la Russie, affirmant que la décision sape la confiance et la transparence militaires et met en péril toute tentative de contrôle des armements.

Le traité, auquel la Chine n’est pas partie, a donné aux pays concernés le droit de survoler les installations militaires.

La sortie des États-Unis du traité ne laisse qu’un seul pacte de maîtrise des armements en vigueur entre les anciens rivaux de la guerre froide, le nouveau START, qui limite le nombre d’ogives nucléaires que chaque pays peut avoir. Ce traité doit expirer en février et l’administration Trump a annoncé qu’elle n’était pas intéressée à le prolonger à moins que la Chine ne le rejoigne également, mais Pékin dit qu’elle ne le fera pas.

“Cette mesure américaine sape la confiance militaire mutuelle et la transparence entre les pays concernés, ne conduit pas au maintien de la sécurité et de la stabilité dans les régions concernées, et aura également un impact négatif sur le processus international de maîtrise des armements et de désarmement”, a déclaré lundi lundi. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

Les critiques se sont plaints que Pékin ait exhorté d’autres puissances mondiales à conclure des accords de maîtrise des armements tout en refusant de devenir partie à l’un de ces accords, y compris le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF, pour son acronyme) qui a expiré l’année dernière.

Pendant ce temps, il a profité des limites fixées par la Russie et les États-Unis entre eux pour s’assurer que les deux restent en sécurité et a été impliqué dans le développement sans restriction d’armes telles que les missiles balistiques à moyenne portée, augmentant ses capacités militaires en cas d’un conflit sur Taiwan, la frontière avec l’Inde, la mer de Chine méridionale et d’autres conflits asiatiques, soulignent les opposants.

Le traité INF “a agi comme une garantie de sécurité pour la Chine: Pékin a réussi à faire usage des limitations mutuelles imposées par le traité à la Russie et aux États-Unis pour minimiser la menace militaire qui pèse sur lui-même”, a écrit le conseiller russe Andrey Baklitskiy dans un commentaire à le Centre d’études politiques Carnegie Moscou l’année dernière.