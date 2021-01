Un homme portant un masque facial traverse une rue à la suite de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), à Shanghai, en Chine, le 14 janvier 2021. REUTERS / Aly Song

GENÈVE, 19 janvier (.) – La Chine a défendu mardi les mesures initiales qu’elle avait prises pour lutter contre l’épidémie de COVID-19, affirmant qu’elle avait immédiatement notifié l’Organisation mondiale de la santé et adopté les “mesures de prévention et de contrôle les plus complètes et les plus complètes. et strict “.

“Face au SRAS-CoV-2 inconnu, la Chine a immédiatement informé l’OMS de la situation épidémique, a partagé la séquence du génome du virus dès que possible et a adopté les mesures de prévention et de contrôle les plus complètes, les plus complètes et les plus strictes”, a déclaré Sun. Yang de la Commission nationale chinoise de la santé au Conseil exécutif de l’OMS.

Les commentaires interviennent un jour après que le panel indépendant de l’OMS a déclaré que les responsables chinois auraient pu appliquer des mesures de santé publique plus rigoureusement en janvier de l’année dernière pour enrayer les cas.

Certains paragraphes du rapport intérimaire du panel, dirigé par l’ancien Premier ministre néo-zélandais Helen Clark et l’ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, sont “incompatibles avec les faits”, a déclaré Sun.

