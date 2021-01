FILE PHOTO: Le bâtiment de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève, en Suisse, le 6 février 2020. REUTERS / Denis Balibouse

BEIJING, 11 janvier (.) – Une équipe d’experts internationaux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) chargée d’enquêter sur les origines de la pandémie de COVID-19 arrivera en Chine le 14 janvier, ont annoncé lundi les autorités chinoises. .

L’absence d’autorisation de Pékin avait retardé l’arrivée de l’équipe de 10 personnes dans une mission tant attendue pour enquêter sur les infections précoces. Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié cet incident de “malentendu”.

Cependant, la Commission nationale de la santé, qui a annoncé la date d’arrivée, retardée par rapport à son horaire début janvier, n’a pas détaillé l’itinéraire de l’équipe.

La Chine a été accusée d’une dissimulation qui a retardé sa réponse initiale, permettant au virus de se propager depuis son apparition dans la ville centrale de Wuhan fin 2019.

Les États-Unis ont appelé à une enquête “transparente” menée par l’OMS et ont critiqué le format, qui a permis aux scientifiques chinois de mener la première phase de l’enquête préliminaire.

Avant le voyage, Pékin a essayé de façonner le récit sur le moment et l’endroit où la pandémie a commencé, et le diplomate de haut rang Wang Yi a déclaré que “de plus en plus d’études” ont montré qu’elle avait émergé dans plusieurs régions.

Alors que d’autres pays continuent de lutter contre les vagues d’infections, la Chine a brutalement réprimé les flambées d’infection.

Les 103 nouveaux cas de dimanche représentaient la plus forte augmentation quotidienne en Chine continentale depuis plus de cinq mois, en raison de l’augmentation des nouvelles infections dans la province du Hebei, autour de la capitale Beijing.

Shijiazhuang, la capitale du Hebei, a été fermée et Hebei a fermé certaines sections des routes de la province pour freiner la propagation du virus.

Le comté de Wangkui, sous la juridiction de la ville de Suihua dans la province du Heilongjiang, a signalé huit nouveaux cas asymptomatiques et a procédé lundi à la fermeture de toutes les entreprises non essentielles, interdisant aux gens de quitter la ville et tout trafic non essentiel, a rapporté lundi la télévision d’Etat.

(Information de Gabriel Crossley; écrite par Se Young Lee; édité par Himani Sarkar, Clarence Fernandez et Michael Perry; traduit par Tomás Cobos)