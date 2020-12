La Chine enregistre 23 nouveaux cas de covid-19, dont l’un est dû à une contagion locale. . / EPA / WU HONG

Pékin, 20 décembre . .- La Commission nationale de la santé de Chine a rapporté aujourd’hui que le pays asiatique avait diagnostiqué ce samedi 23 nouveaux positifs du coronavirus SRAS-CoV-2, l’un d’entre eux en raison d’une contagion locale et 22 de l’étranger.

Les 22 cas importés étaient localisés à Shanghai (est, 11) et à Beijing (nord, 2) et dans les provinces de Mongolie intérieure (nord, 2), Shaanxi (nord, 2), Zhejiang (sud-est, 1), Fujian ( sud-est, 1), Henan (centre, 1), Canton (sud, 1) et Sichuan (centre, 1).

Le contact local était enregistré dans la province nord-est du Liaoning.

Le chiffre publié aujourd’hui montre un léger rebond après les 17 cas annoncés la veille.

De plus, avec la somme des 10 cas asymptomatiques publiés aujourd’hui (7 d’entre eux, provenant de l’extérieur des frontières chinoises), le nombre total de personnes dans cette circonstance sous observation est de 205, dont 183 sont «importées».

À moins qu’ils ne présentent des symptômes, la Chine ne compte pas dans ses statistiques comme un cas confirmé de ce type d’infection.

De même, les autorités sanitaires ont détaillé que, jusqu’à minuit local (16h00 GMT samedi), 21 patients ont été libérés après avoir surmonté avec succès le covid-19.

Ainsi, le nombre total de personnes infectées actives en Chine continentale s’élevait à 309, dont 5 graves.

La Commission nationale de la santé n’a pas annoncé de nouveaux décès dus au covid-19, le chiffre est donc resté à 4634 (données inchangées depuis la mi-mai), parmi les 86829 infectés officiellement diagnostiqués en Chine depuis le début de la pandémie.

À ce jour, 891 010 contacts étroits avec des personnes infectées ont été suivis, dont 6 596 continuent d’être observés.

Pendant ce temps, dans la ville semi-autonome de Hong Kong, où le nombre de nouvelles infections a rebondi ces dernières semaines et les autorités ont mis en place de nouvelles restrictions, il y a un total de 8078 positifs depuis le début de la pandémie, dont 129 sont morts. .