PHOTO DE FICHIER: PHOTO DE FICHIER: Une femme portant un masque passe devant le siège de la Banque populaire de Chine, la banque centrale, à Pékin, en Chine, alors que le pays est frappé par une épidémie du nouveau coronavirus, le 3 février 2020. REUTERS / Jason Lee (Jason Lee /)

SHANGHAI, 3 novembre (.) – La Chine a signalé mardi 49 nouveaux cas de COVID-19, contre 24 la veille, selon la Commission nationale de la santé.

L’agence a déclaré dans un communiqué que 44 des nouveaux cas étaient des infections importées, originaires de l’étranger, et les cinq autres étaient des infections transmises localement dans la région nord-ouest du Xinjiang.

Parmi les 44 cas importés, quatre étaient sur un vol de New Delhi (Inde) à Wuhan. L’Inde a le deuxième plus grand nombre d’infections au monde, après les États-Unis.

C’est – a ajouté la Commission nationale de la santé – les premières infections importées à Wuhan depuis le 7 août.

La commission a également signalé 61 nouveaux cas asymptomatiques, contre 30 la veille. Parmi eux, 19 étaient des passagers d’un vol New Delhi-Wuhan, où le virus est apparu pour la première fois l’année dernière.

Le nombre total de cas confirmés en Chine est désormais de 86 070, tandis que le nombre de décès reste inchangé à 4 634.

(Informations fournies par Engen Tham et Wang Jing à Shanghai et Liangping Gao et Ryan Woo à Pékin; édité par Muralikumar Anantharaman et Christopher Cushing; traduction par Jorge Martínez)