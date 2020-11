Comptoirs d’enregistrement à l’aéroport de Hong Kong, Chine . / EPA / JEROME FAVRE / Archive (JEROME FAVRE /)

Pékin, 5 novembre . .- La Chine a suspendu l’entrée de citoyens d’autres pays du Royaume-Uni, de la Belgique et des Philippines en raison de l’augmentation des cas de covid-19 dans ces pays, comme annoncé par les sites Web des légations chinoises respectives .

Même les étrangers avec des visas ou des permis de séjour valides pour la Chine ne pourront pas entrer dans le pays, selon une annonce publiée sur les sites Web des légations chinoises au Royaume-Uni, en Belgique et aux Philippines.

La formule utilisée pour cela est que les ambassades et consulats de ces pays ne délivreront plus de certificats sanitaires qui corroborent la validité des tests d’acides nucléiques négatifs (PCR) avant le vol, une exigence essentielle pour ceux qui ont l’intention de voyager en Chine.

L’avis ne mentionne pas les résidents chinois ou ceux qui se trouvent dans ces pays, ce qui suggère qu’ils pourront retourner dans leur pays et traiter les documents nécessaires pour le faire.

Les visas d’équipage, diplomatiques, de service ou de courtoisie ne seront pas affectés et, selon la mission chinoise à Londres, les permis d’urgence continueront d’être traités.

“La suspension est une réponse temporaire nécessaire en raison de la situation actuelle du covid-19. Les mesures mentionnées seront évaluées en fonction de l’évolution de la situation, et tout ajustement sera annoncé en conséquence”, ajoute le document.

La Chine a pratiquement fermé ses frontières fin mars en raison de la propagation mondiale du coronavirus et, bien que ces derniers mois elle ait permis l’arrivée d’une partie de ses citoyens de la diaspora et des résidents étrangers, la peur des cas «importés» des autres pays, il est difficile de trouver des vols vers le pays, que les touristes ne peuvent toujours pas atteindre.

De plus, la Chine demandera à partir du 6 novembre un test supplémentaire pour les anticorps IgM, en plus du test covid-19, à ceux qui arrivent dans le pays depuis l’étranger.

Les deux tests doivent désormais être effectués 48 heures avant le vol – jusqu’à présent, il était de 72 heures pour le test du coronavirus – et leurs résultats devront également être obtenus dans ce délai.

Si vous ne voyagez pas sur un vol direct, les deux tests doivent être répétés dans le pays de transit et seront valables 48 heures, selon les règles publiées par les ambassades chinoises dans plusieurs pays, dont l’Espagne, la France et l’Allemagne.