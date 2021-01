Michael Pompéo

(Bloomberg) – La Chine a imposé des sanctions à l’ancien secrétaire d’État Michael Pompeo et à d’autres responsables de l’administration Trump, alors même que Joe Biden était investi du poste de président, arguant qu’ils avaient exécuté des «manœuvres folles» qui ont endommagé les relations entre les États-Unis et les États-Unis. Chine.

La liste des 28 personnes sanctionnées comprenait également le conseiller à la sécurité nationale de Trump, Robert O’Brien, et son conseiller adjoint, Matt Pottinger, le conseiller commercial, Peter Navarro, et l’envoyé américain aux Nations Unies, Kelly. Craft, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères publié mercredi presque parallèlement à la cérémonie d’inauguration de Biden. Les sanctions empêchent les fonctionnaires et leurs familles d’entrer en Chine, à Hong Kong ou à Macao, ou de faire des affaires avec la Chine.

Les hauts fonctionnaires de la liste ont contribué à façonner la position la plus conflictuelle de l’administration Trump à l’égard de la Chine, qui comprenait une série de sanctions et une déclaration publiée le dernier jour du gouvernement accusant le gouvernement d’avoir commis un génocide dans le pays. Région du Xinjiang. Les responsables comprenaient également l’ancien conseiller de Trump Steve Bannon et l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton.

Les responsables “ont planifié, promu et exécuté une série de manœuvres insensées qui ont gravement interféré dans les affaires intérieures de la Chine, sapé les intérêts de la Chine, offensé le peuple chinois et gravement détérioré les relations sino-américaines”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les personnes touchées prendront probablement les sanctions comme un signe d’honneur. Pompeo, qui a critiqué la Chine dans une série de tweets ces derniers jours, pourrait se vanter de sa position dure dans une future campagne politique.

