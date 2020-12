BEIJING (AP) – Les autorités de régulation chinoises ont annoncé mardi une enquête antitrust contre le géant du commerce électronique Alibaba Group, doublant les efforts du gouvernement pour resserrer son emprise sur le secteur technologique en plein essor de la Chine.

Le régulateur du marché a déclaré qu’il enquêtait sur la politique de “choisir un ou deux” de l’entreprise, qui oblige ses partenaires commerciaux à éviter de traiter avec des concurrents. La brève déclaration ne fournissait pas de détails sur les sanctions possibles ni n’indiquait quand l’affaire pourrait être résolue.

Les autorités chinoises ont déclaré que l’une de leurs priorités économiques pour l’année prochaine sera de redoubler de surveillance antitrust du marché. Ils semblent particulièrement intéressés à resserrer leur emprise sur Alibaba et d’autres grandes entreprises Internet qui se développent dans des secteurs tels que la santé ou la finance.

Le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, est l’entrepreneur le plus riche de Chine et l’une des personnes les plus connues du pays.

Les régulateurs avaient auparavant bloqué l’introduction en bourse d’Ant Group, une plateforme financière issue d’Alibaba.

Dans une annonce distincte jeudi, les autorités ont déclaré que Ant avait été convoqué pour rencontrer les régulateurs.

Alibaba, la plus grande société de commerce électronique au monde en volume total de ventes, et une autre société ont été condamnées à une amende à la mi-décembre pour ne pas avoir demandé une autorisation officielle avant d’effectuer plusieurs acquisitions.

Le gouvernement a publié une proposition de règle en novembre qui vise à empêcher les pratiques anticoncurrentielles des entreprises Internet, telles que la signature de contrats d’exclusivité et l’utilisation de subventions pour chasser les concurrents du marché.

Un processus similaire est en cours aux États-Unis, notamment en matière de publicité. Les législateurs et les régulateurs enquêtent sur des entreprises comme Facebook et Google pour des pratiques anticoncurrentielles.

Plus tôt ce mois-ci, la Federal Trade Commission a accusé Facebook d’acheter des concurrents plutôt que de les concurrencer, et l’a appelé à annuler les acquisitions de WhatsApp et d’Instagram.