PHOTO DE DOSSIER: Un volontaire de l’équipe de sauvetage de Blue Sky remplit un robot de désinfectant lors d’une opération de désinfection du marché de gros de Yuegezhuang suite à l’épidémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) à Pékin, en Chine, le 9 janvier 2021 . cnsphoto via REUTERS

BEIJING, 13 janvier (.) – La Chine a connu la plus forte augmentation quotidienne de cas de COVID-19 en plus de cinq mois, bien que quatre villes soient confinées et que davantage de tests et d’autres mesures pour en empêcher un autre aient été mis en place. vague d’infections dans la deuxième économie mondiale.

La plupart des nouveaux patients ont été enregistrés près de la capitale Pékin, mais une province du nord-est de la Chine a également connu une augmentation des nouveaux cas, ont montré les données officielles publiées mercredi, au milieu d’une résurgence qui en a entraîné davantage. 28 millions de personnes en quarantaine à domicile.

La Commission nationale de la santé a déclaré dans un communiqué qu’un total de 115 nouveaux cas confirmés avaient été enregistrés sur le continent contre 55 la veille. Il s’agit de la plus forte augmentation quotidienne depuis le 30 juillet.

La commission a déclaré que 107 des nouveaux cas étaient des infections locales. Le Hebei, la province entourant Pékin, représentait 90 des cas, tandis que la province du nord-est du Heilongjiang a signalé 16 nouveaux cas.

Ce jeudi, une équipe de l’Organisation mondiale de la santé enquêtant sur les origines de la pandémie de COVID-19 arrivera dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, où la maladie est apparue pour la première fois fin 2019.

On ignore encore beaucoup de choses sur ses origines et la Chine a nié les allégations de dissimulation de la situation réelle, ce qui, selon les critiques de Pékin, aurait retardé sa réponse initiale et permis au virus de se propager. Un expert de la santé affilié à l’OMS a précédemment déclaré que les attentes selon lesquelles l’équipe tirerait des conclusions claires de son voyage en Chine devraient être “très faibles”.

EFFORTS DE CONFINEMENT

Hebei a fermé trois villes, Shijiazhuang, Xingtai et Langfang, dans le cadre des efforts visant à empêcher le virus de se propager davantage, tandis que les autorités de la ville de Pékin ont intensifié les mesures de détection et de prévention pour l’empêcher de se transformer en une autre. concentrer.

La province du Heilongjiang a déclaré mercredi une urgence COVID-19. La ville de Suihua, qui borde la capitale provinciale, Harbin, a confiné ses 5,2 millions d’habitants.

La plupart des cas dans le Heilongjiang ont été trouvés dans le comté de Wangkui, sous la juridiction de Suihua, qui avait déjà été confiné plus tôt cette semaine.

Tieli, une ville d’environ 300 000 habitants qui borde Suihua, a déclaré mercredi qu’elle ne permettrait à aucune personne ni à aucun véhicule de partir pendant trois jours dans le cadre des nouvelles mesures de prévention du COVID-19.

L’agence de planification de l’État chinois a déclaré qu’elle s’attend à ce que les voyages pendant la période du Nouvel An lunaire le mois prochain soient considérablement inférieurs à la normale, avec une proportion plus élevée de personnes optant pour la voiture plutôt que pour d’autres modes de transport. De nombreuses provinces ont demandé aux travailleurs migrants de s’abstenir de voyager pendant les vacances.

Le nombre de nouveaux cas asymptomatiques, que la Chine ne classe pas comme cas confirmés, est tombé à 38, contre 81 cas la veille. Sept d’entre eux se trouvaient à Jilin, une autre province du nord-est qui borde le Heilongjiang, ce qui souligne le risque de transmission dans différentes régions du pays.

Le nombre total de cas confirmés de COVID-19 en Chine continentale (à l’exclusion de Macao et de Hong Kong) est désormais de 87 706, tandis que le nombre de morts est resté inchangé à 4 634.

(Informations de Jing Wang et Emily Chow à Shanghai et Liangping Gao et Lusha Zhang à Pékin; écrit par Se Young Lee; édité par Christian Schmollinger et Michael Perry; traduit par Tomás Cobos)