Vue du siège de la Banque populaire de Chine au centre-ville de Pékin (Chine). . / Peter Trebitsch / Archives

Shanghai (Chine), 21 décembre . .- La Banque populaire de Chine (BPC, centrale) a maintenu son taux de référence pour les prêts à 3,85% pour le huitième mois consécutif, a fait savoir l’agence aujourd’hui.

Le taux de référence à un an pour les prêts (LPR) a enregistré sa dernière variation en avril, lorsque la banque centrale l’a ramené de 4,05% aux mois de février et mars; le LPR à cinq ans n’a pas non plus subi de modifications et est resté à 4,65%.

Cette mesure, établie en août 2019, est calculée à partir des contributions aux prix d’une série de banques – y compris les petits prêteurs qui ont tendance à avoir des coûts de financement plus élevés et une plus grande exposition aux prêts improductifs – et vise à réduire les les coûts d’emprunt et le soutien de «l’économie réelle».

Le cabinet de conseil Capital Economics rappelle que l’inaction de la BPC par rapport aux taux d’intérêt était attendue par les analystes.

Cependant, Julian Evans-Pritchard, économiste de cette firme, indique que la banque centrale chinoise «change d’orientation», passant d’une stratégie axée sur le soutien de la croissance à une autre axée sur la maîtrise des risques dans le système financier.

De même, le consultant souligne que lors d’une récente réunion économique de haut niveau, les autorités du pays ont ajouté les termes «raisonnable» et «approprié» à l’actuel «prudent» pour décrire la politique monétaire.