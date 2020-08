Par Kirsty Needham

SYDNEY (.) – Un diplomate chinois de haut niveau en Australie a mis en garde mercredi contre une « ombre » sur les relations entre les deux nations, affirmant que Pékin était déçu par l’incapacité d’une entreprise chinoise à obtenir l’approbation réglementaire australienne pour un accord de rachat.

La tension entre l’Australie et son principal marché d’exportation de la Chine a augmenté ces derniers mois, en particulier après que Canberra a appelé à une enquête internationale sur les origines du coronavirus.

Wang Xining, chef adjoint de la mission de la Chine à Canberra, a rejeté les inquiétudes concernant les tentatives de la Chine d’influencer la politique australienne, affirmant que ses points de vue étaient présentés franchement et n’affectaient pas le choix des gens d’un système politique.

« Je ne vois aucune raison de se plaindre de votre fragilité constitutionnelle et de votre vulnérabilité intellectuelle », a déclaré Wang au National Press Club de la capitale australienne.

Il a ajouté: « Nous ne devons pas laisser un cœur froid et un esprit sombre jeter une ombre sur notre partenariat. »

Cette semaine, China Mengniu Dairy Co a retiré son offre sur la société australienne Lion Dairy and Drinks Pty Ltd, une unité de la société japonaise Kirin Holding Co après que les médias nationaux ont déclaré que le gouvernement australien la rejetterait.

Dans les premiers commentaires d’un représentant chinois depuis, Wang a déclaré qu’il espérait que l’Australie offrirait un environnement équitable aux investisseurs chinois, ajoutant qu’il n’était pas facile de maintenir le partenariat avec l’Australie en bon état.

« Un couple marié sait que … une rupture entre mari et femme blesse une famille, une rupture entre deux pays blesse des millions de personnes. »

Wang a nié les accusations de « coercition économique » concernant les mesures de la Chine visant certaines exportations australiennes, et a déclaré que Pékin pensait que la poussée de l’Australie pour une enquête sur les origines du virus était « ciblée uniquement contre la Chine ».

Il a ajouté: « La proposition a aidé Washington à mettre plus de pression sur la Chine ».

Les ministres australiens n’ont considéré aucune source de virus autre que Wuhan, a déclaré Wang, faisant référence à la ville centrale où il a fait surface l’année dernière.

Alors que le virus a été identifié pour la première fois en Chine, a-t-il ajouté, il appartenait aux scientifiques de déterminer son origine.

La semaine dernière, Pékin a annoncé une enquête antidumping sur les importations de vin australien qui, selon Canberra, n’est pas fondée.

La Chine a également imposé des droits de douane sur l’orge australienne, suspendu certaines importations de bœuf et dit à ses étudiants et touristes d’éviter de se rendre en Australie, invoquant la discrimination raciale.

Les relations commerciales avec la Chine ont été mutuellement avantageuses, a déclaré mercredi le Premier ministre Scott Morrison, ajoutant que « l’Australie défendra toujours ses propres intérêts ».

(Reportage de Kirsty Needham; Édité par Clarence Fernandez)