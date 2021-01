BEIJING, 6 janvier (.) – La Chine a aplani mercredi l’inquiétude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant le retard dans l’autorisation de la visite dans le pays asiatique d’une équipe d’experts chargée d’enquêter sur les origines du nouveau coronavirus.

Pékin a affirmé que les procédures nécessaires étaient en cours pour préparer la visite des enquêteurs de l’OMS.

Mardi, le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu’il était “très déçu” que la Chine n’ait pas permis à l’équipe d’enquête d’entrer, ce qui, selon lui, était une priorité pour l’organisation.

Le nouveau coronavirus a été détecté pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan fin 2019 et s’est depuis propagé dans le monde entier.

Les origines du COVID-19 sont encore inconnues. Et la Chine, pendant tout ce temps, a été très sensible à toute suggestion selon laquelle elle aurait pu faire plus dans les premiers stades de la pandémie.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré lors d’un briefing à Pékin que le problème de l’équipe de l’OMS “n’était pas que les visas”.

Interrogée sur les informations parues dans les médias qui garantissaient que les dates de la visite avaient été convenues par les deux parties, elle a déclaré qu’il y avait eu un “malentendu” et que les deux parties continuaient à se disputer au sujet du calendrier et d’autres questions. La Chine et l’OMS “restent en étroite communication”, a-t-il ajouté.

“Il n’est pas nécessaire de surinterpréter cela”, a-t-il déclaré.

La Chine fait également actuellement face à plusieurs épidémies de la maladie, différentes régions du pays entrant en “mode guerre” pour arrêter la propagation du virus, a déclaré Chunying.

L’équipe OMS de dix experts internationaux devait voyager début janvier dans le cadre d’une mission tant attendue pour enquêter sur les premiers cas de la maladie.

La Chine a essayé de façonner le discours sur le moment et le lieu de la pandémie. Le plus haut diplomate du pays, Wang Yi, a déclaré que “de plus en plus d’études” montrent que le virus est apparu dans plusieurs régions. Le chef des urgences de l’OMS, Mike Ryan, a qualifié cette théorie de «hautement spéculative».

La Chine a également rejeté les critiques concernant sa gestion des premières infections. Certains dirigeants mondiaux, comme le président américain Donald Trump, ont remis en question les actions du gouvernement chinois pendant la pandémie.

Les Etats-Unis, qui ont annoncé leur intention de quitter l’OMS, ont appelé à une enquête “transparente” et ont critiqué les conditions dans lesquelles les experts chinois ont mené une première phase d’enquête.

La mission de l’OMS est dirigée par Peter Ben Embarek, le principal expert de l’organisation sur les maladies animales qui traversent la barrière des espèces. Ben Embarek s’est rendu en Chine pour une mission préliminaire en juillet dernier.

(Informations de Gabriel Crossley; écrites par Yew Lun Tian; éditées par Robert Birsel; traduites par Jorge Martínez)