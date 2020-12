Plusieurs employés travaillent dans l’usine d’emballage de Sinovac Biotech à Pékin, en Chine. Sinovac est un fabricant chinois de vaccins qui développe le vaccin COVID-19 appelé CoronaVac. . / EPA / WU HONG / Archives

Pékin, 16 décembre . .- Le président chinois, Xi Jinping, souhaite que son pays et le Chili intensifient leur coopération sur les questions liées à la recherche du vaccin covid-19 et à son utilisation, a rapporté aujourd’hui la presse d’Etat.

Lors d’une conversation téléphonique mardi avec son homologue chilien, Sebastián Piñera, Xi a assuré que la Chine cherchait à “renforcer la coopération avec le Chili sur la recherche et l’utilisation du vaccin contre le covid-19, afin de fournir le soutien nécessaire”.

De même, le dirigeant chinois a opté pour que les deux pays «alignent leurs stratégies de développement et libèrent pleinement le potentiel d’un accord de libre-échange actualisé», un traité entre Pékin et Santiago du Chili entré en vigueur en octobre 2006.

Selon les médias d’État, lors de l’appel téléphonique, M. Xi a également plaidé pour une meilleure coordination entre les deux sur le développement durable, le changement climatique, le multilatéralisme et le libre-échange.

Le Chili a été le premier pays sud-américain à établir des relations diplomatiques avec la Chine, il y a 50 ans.

La conversation a eu lieu quelques heures après, ce lundi, la marine chilienne a rapporté que onze navires de pêche chinois, accusés de se livrer à la pêche illégale, naviguaient dans la zone économique exclusive du Chili, bien qu’ils n’aient pas effectué d’opérations de pêche en la zone.