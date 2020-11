(Bloomberg) – La Chine pourrait reporter le lancement de son marché national du carbone pour les entreprises d’électricité jusqu’au premier semestre 2021, selon un chercheur qui a aidé le gouvernement à concevoir le système d’échange de droits d’émission.

Un véritable échange de droits d’émission commencera probablement l’année prochaine, a déclaré Zhang Xiliang, directeur de l’Institut de l’énergie, de l’environnement et de l’économie de l’Université Tsinghua, ce week-end au Forum international de la finance à Guangzhou, selon un vidéo de l’événement. La Chine doit encore compléter la base de données nécessaire pour les émissions et décider des normes législatives pour le marché, a-t-il déclaré.

Le gouvernement avait fixé une date limite pour le lancement du commerce d’ici la fin de 2020. Ce plan a été annulé par la pandémie de coronavirus, qui a fermé de grandes régions du pays plus tôt cette année. L’épicentre de la maladie en Chine, la province du Hubei, héberge également l’échange régional de carbone qui a été pris en compte dans la construction de la base de données nationale.

Le ministère de l’Écologie et de l’Environnement, qui supervisera le marché, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires télécopiée sur l’éventuel retard. Vendredi, il a publié des lignes directrices pour le marché qui n’incluaient pas de date de début.

Le premier consommateur d’énergie au monde tire parti des mécanismes du marché financier pour contribuer à réduire les gaz à effet de serre alors qu’il vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2060. Le marché national, qui repose sur huit projets pilotes régionaux, commencera avec des groupes électrogènes et s’étendra éventuellement à sept autres industries.

Les lignes directrices, sur lesquelles le ministère sollicite les commentaires de l’industrie d’ici le 29 novembre, couvrent les émissions pour 2019 et 2020. Quelque 2 267 compagnies d’électricité devront participer. Ces entreprises se verront octroyer un certain nombre de quotas, sur la base de précédents records, et certaines devront acheter des autorisations supplémentaires pour toute pollution excessive.

Les centrales au gaz naturel à combustion plus propre n’auront pas à acheter de droits supplémentaires pour 2019 et 2020, selon les lignes directrices, tandis que la quantité maximale que les centrales au charbon devraient acheter sera limitée à 20% de leurs émissions totales.

Au départ, le marché intérieur devrait couvrir plus de 3,6 milliards de tonnes d’émissions de carbone par an, contre 1,6 milliard couvert par le système commercial de l’Union européenne l’année dernière. Il couvrira à terme 6,7 milliards de tonnes par an, selon Zhang.

