Un piéton utilise un smartphone devant une enseigne Alipay devant un immeuble de bureaux Ant Group Co. à Shanghai, en Chine, le jeudi 24 décembre 2020. La Chine a lancé une enquête sur des pratiques monopolistiques présumées chez Alibaba Group Holding Ltd. et convoqué affilié Ant Group à une réunion de haut niveau sur la réglementation financière, intensifiant l’examen des deux piliers de l’empire Internet du milliardaire Jack Ma.

(Bloomberg) – La Chine a proposé des mesures pour freiner la concentration du marché sur son marché des paiements en ligne, ce qui pourrait porter un autre coup au géant de la technologie financière Ant Group Co. et à son plus grand rival Tencent Holdings Ltd.

La banque centrale a déclaré mercredi que toute société de paiement non bancaire détenant la moitié du marché des transactions en ligne ou deux entités détenant une part combinée des deux tiers pourrait faire l’objet de sondages antitrust, selon le projet de règles publié par la Banque populaire de Chine.

Si un monopole est confirmé, la banque centrale peut suggérer au cabinet d’imposer des mesures restrictives, y compris la division de l’entité selon son type d’entreprise. Les entreprises déjà titulaires de licences de paiement bénéficieraient d’une période de grâce d’un an pour se conformer aux nouvelles règles, a déclaré la PBOC.

Les règles présentent le message le plus fort et le plus détaillé à ce jour des plans des régulateurs pour lutter contre les pratiques monopolistiques dans le secteur des paiements en ligne. Omniprésents en Chine, Ant et Tencent ont transformé la façon dont les consommateurs achètent via leurs applications mobiles qui sont utilisées par un milliard de personnes.

Le régulateur a également promis une surveillance «complète» des entreprises du secteur et de leurs transactions avec les parties affiliées. Il renforcera la surveillance de tout changement d’actionnaires ou de bénéficiaires dans les entreprises de paiement, a-t-il déclaré.

«Cela montre qu’il n’y a pas de ralentissement dans le resserrement de la réglementation sur les entreprises fintech tentaculaires», a déclaré Dong Ximiao, chercheur à l’Institut Zhongguancun Internet Finance.

Les régulateurs ont choqué les marchés en novembre en suspendant l’introduction en bourse record du milliardaire Jack Ma sur Ant alors qu’ils renforçaient la surveillance. Ant a depuis reçu l’ordre de refondre son activité et une enquête antitrust a été ouverte sur la filiale Alibaba Group Holding Ltd.

Alors qu’ils se sont arrêtés avant de demander directement la dissolution de Ant, la banque centrale a souligné que la société devait «comprendre la nécessité d’une refonte» et proposer un calendrier le plus rapidement possible.

Ma est apparu en public mercredi pour la première fois depuis que la Chine a commencé à réprimer ses entreprises, mettant fin à plusieurs mois de spéculation sur sa localisation. Les investisseurs mondiaux recherchent toujours des éclaircissements sur ce que l’avenir réserve à la plus grande entreprise de technologie financière au monde.

Les paiements mobiles ne sont qu’une partie de ce qui contribue aux transactions en ligne, mais ils sont devenus la plateforme la plus importante en Chine. Alipay, l’application exploitée par Ant, détenait 55,6% du marché des paiements mobiles au deuxième trimestre de l’année dernière, selon le consultant Internet iResearch. Tencent avait une part de 38,8%.

La marge de croissance des paiements en ligne est limitée après des années de rivalité entre Ant et Tencent’s Wechat Pay. Le total des transactions s’élevait à 59,8 billions de yuans au 30 juin, en hausse de 8,8% par rapport à l’année précédente, selon iResearch. C’est nettement en baisse par rapport aux augmentations de 23% et 65% au cours de la même période en 2019 et 2018, respectivement.

