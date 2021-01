La Chine renversera les États-Unis du haut du classement en 2028 et ne perdra plus la première place sur tout l’horizon de prévision, qui court jusqu’en 2035.

Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur e-mail Partager sur WhatsApp

L’Espagne finira par dépasser l’Italie et sera la 13e économie en 2035

La Chine certifiera sa transformation en plus grande économie de la planète en 2028, cinq ans plus tôt que prévu, grâce à la «compétence» avec laquelle le géant asiatique a géré la crise des coronavirus et à son plus grand impact relatif sur les grandes entreprises. Économies occidentales, selon la dernière édition de la Ligue économique mondiale, préparée par le Center for Economic and Business Research (Cebr).

“Une gestion habile de la pandémie et des impacts de croissance à long terme en Occident implique une amélioration de la performance économique relative de la Chine, qui surclassera l’économie américaine en 2028, cinq ans plus tôt que nous ne le pensions l’année dernière”, notent-ils. les responsables de l’étude, qui anticipent une croissance annuelle du PIB chinois de 5,7% entre 2021 et 2025, alors que dans les cinq années suivantes il se modérera à 3,9% par an.

De cette manière, la Chine renversera les États-Unis de la tête du classement en 2028 et n’abandonnera plus la première place tout au long de l’horizon de prévision, qui atteint jusqu’en 2035, tandis que l’économie américaine restera à la deuxième place du classement, bien que menacée par la montée en puissance de l’Inde, qui clôturera 2020 en tant que sixième économie mondiale, mais qui à partir de 2030 deviendra la troisième économie mondiale.

Selon les prévisions de Cebr, à l’horizon 2035, le changement d’équilibre de l’économie mondiale aura été consolidé avec la montée en puissance d’autres économies BRIC comme l’Indonésie, qui passera à la huitième position (15e en 2020); Le Brésil, qui en 2035 sera la neuvième économie mondiale (12e) et la Russie, qui atteindra la dixième position (11e).

Parmi les grandes économies occidentales, l’Allemagne perdra sa quatrième position actuelle à la fin de la décennie et à partir de 2030, elle sera la cinquième économie mondiale, tandis que le Royaume-Uni tombera de 2025 à la sixième position, une en dessous de sa position actuelle. , malgré l’incertitude sur l’impact du «Brexit». De son côté, la France parviendra à conserver la septième place tout au long de la période.

L’ESPAGNE SERA ENFIN DERRIÈRE L’ITALIE.

Dans le cas de l’Espagne, que les auteurs désignent comme l’une des économies les plus durement touchées par la crise des coronavirus, les prévisions suggèrent qu’elle restera en quatorzième position jusqu’au milieu de la décennie, lorsqu’elle tombera à la 15e place de la Ligue économique mondiale, bien qu’en 2035, il pourrait atteindre la 13e position.

“Cebr ne s’attend pas à ce que l’économie espagnole revienne aux niveaux de production pré-pandémique jusqu’en 2024. Cela représenterait une période de reprise plus longue que celle de la France et du Portugal voisins”, estiment les responsables de l’étude.

Cependant, malgré cet impact négatif, l’Espagne resterait non seulement en 2035 la plus grande économie hispanophone du monde, mais consommerait également le “ sorpasso ” sur l’Italie, qui partirait de la huitième position en 2020, mais progressivement il perdra du poids économique au niveau mondial, tombant à la 10e place en 2025 et à la 13e en 2030 pour atteindre 2035 à la 14e place, juste derrière l’Espagne.

Rubriques connexes