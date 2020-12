La Chine a annoncé aujourd’hui des «sanctions réciproques» contre les responsables de l’administration américaine, les membres du Congrès et le personnel des ONG, ainsi que les membres de leur famille immédiate, pour «mauvaise conduite» dans les affaires de Hong Kong. . / EPA / DAI KUROKAWA / Archives

Pékin, 10 décembre . .- La Chine a annoncé aujourd’hui des “sanctions réciproques” contre les responsables de l’administration américaine, les membres du Congrès et le personnel des ONG, ainsi que les membres de leur famille immédiate, pour “mauvaise conduite” dans les affaires de Hong Kong. Kong.

En outre, les autorités chinoises empêcheront les diplomates américains d’effectuer des visites temporaires sans visa dans les villes de Hong Kong et de Macao, a annoncé aujourd’hui la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, lors d’une conférence de presse, citée par la presse locale.

“La Chine appelle à nouveau les Etats-Unis à cesser de s’immiscer dans les affaires de Hong Kong et à cesser de s’ingérer dans les affaires intérieures du pays, à ne pas aller plus loin et à éviter de suivre cette voie erronée et dangereuse”, a déclaré Hua.

La Chine a déjà annoncé mardi qu’elle exercerait des représailles contre les États-Unis pour avoir sanctionné 14 membres de l’Assemblée populaire nationale chinoise (ANP, législative) qui, selon Washington, ont participé à la destitution de quatre parlementaires de l’opposition dans la ville autonome de Hong Kong.

Les 14 sanctionnés par les États-Unis sont les vice-présidents du Comité permanent de l’ANP, l’organe qui a conçu la loi controversée sur la sécurité nationale que Pékin a imposée à Hong Kong en juin dernier, a déclaré le département d’État américain.

Avec ces sanctions, Washington cherche à geler tous les avoirs que ces 14 personnes peuvent avoir aux États-Unis et il leur est interdit de faire des transactions financières avec tout citoyen américain.

Le 11 novembre, quatre députés de l’opposition de Hong Kong ont été démis de leurs fonctions après que le comité de l’ANP a adopté une résolution permettant au gouvernement local de les retirer de leurs postes s’ils pensaient promouvoir l’indépendance de Hong Kong ou soutenir une intervention étrangère dans leur compte.

Peu de temps après, les 15 autres députés de l’opposition ont démissionné de leurs fonctions.

L’objectif théorique de la loi sur la sécurité nationale était de désactiver la plus grande crise récemment connue dans la ville après la vague de manifestations de 2019 qui, à de nombreuses reprises, s’est soldée par de violents incidents entre la police et des manifestants radicaux.

Cependant, depuis lors, il y a eu de nombreuses descentes de police et arrestations de militants, ce qui a poussé certains d’entre eux à s’exiler.

Les sanctions américaines interviennent à un moment où son président sortant, Donald Trump, tente de maintenir la pression sur la Chine dans les dernières semaines de son mandat, qui prendra fin le 20 janvier, lorsque le démocrate Joe Biden prendra ses fonctions.