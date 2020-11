PHOTO DE FICHIER. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin lors d’une conférence de presse à Beijing, en Chine. 17 juin 2020. REUTERS / Tingshu Wang

BEIJING, 9 novembre (.) – La Chine, qui n’a pas encore félicité le vainqueur de l’élection présidentielle américaine, Joe Biden, a déclaré lundi qu’elle continuerait à réagir au résultat une fois qu’il sera définitif.

Le démocrate Biden a remporté la victoire dans suffisamment d’États pour remporter la présidence, mais le toujours locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, n’a pas cédé et a contesté juridiquement le résultat des élections tenues le 3 novembre. [nL1N2HU04M]

“Nous savons que M. Biden a déclaré sa victoire électorale”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin aux médias. “Nous comprenons que le résultat des élections présidentielles américaines sera déterminé conformément à la loi”, a-t-il ajouté.

En 2016, Xi a adressé ses félicitations à Trump le 9 novembre, au lendemain des élections.

Les relations entre la Chine et les États-Unis sont à leur pire depuis des décennies en raison de divers différends allant de la technologie et du commerce à Hong Kong et au coronavirus. L’administration Trump a également appliqué un barrage de sanctions contre Pékin.

Alors que Biden devrait rester ferme sur la Chine – il a qualifié le président Xi Jinping de “tyran” et a promis de mener une campagne pour “faire pression, isoler et punir la Chine” – il est également susceptible d’adopter une position plus agressive. mesuré et multilatéral. [nL8N2HL0BU]

“Nous croyons toujours que la Chine et les États-Unis devraient améliorer la communication et le dialogue, gérer les différences sur la base du respect mutuel, élargir la coopération sur la base du bénéfice mutuel et promouvoir le développement sain et stable des relations bilatérales”, a déclaré Wang .

Hu Xijin, rédacteur en chef du Global Times, un tabloïd publié par le Quotidien du Peuple du Parti communiste, a déclaré dans un tweet: “La Chine n’a pas félicité Biden pour sa victoire, comme l’ont fait les pays occidentaux.”

“Je pense que c’est parce que la Chine doit maintenir une plus grande distance avec les élections américaines pour éviter de s’embrouiller dans sa controverse. Cela montre que la Chine respecte les États-Unis dans leur ensemble”, a-t-il ajouté.

Plus tôt lundi, les médias d’État chinois ont semblé optimistes dans leurs éditoriaux, affirmant que les relations pourraient être rétablies, à commencer par le commerce.

Le Global Times a déclaré que Pékin devrait travailler pour communiquer avec l’équipe de Biden, tout en reconnaissant qu’il est peu probable que Washington soulage la pression sur la Chine sur des questions comme le Xinjiang et Hong Kong.

“Que les relations entre les États-Unis et la Chine s’assouplissent et s’améliorent est dans l’intérêt commun des citoyens des deux pays et de la communauté internationale”, a-t-il ajouté.

Le China Daily, pour sa part, a noté qu’il est “évident” que l’amélioration des relations avec la Chine commence par le commerce et que la relance des négociations commerciales est essentielle pour restaurer une certaine confiance.

Wang Huiyao, un conseiller du gouvernement à Pékin, a déclaré qu’il s’attend à plus de dialogue sous l’administration Biden.

“L’élection de Biden représente une opportunité de rétablir les relations avec les États-Unis, car le multilatéralisme est susceptible de se poursuivre. Cela signifie que la Chine et les États-Unis peuvent commencer à discuter de questions telles que le changement climatique, le contrôle de la pandémie et le commerce.” Wang a déclaré à ..

Sur le réseau social chinois Weibo, à l’instar de Twitter, les sujets les plus populaires comprenaient les hashtags “# BidenSpeaksToTheWholeCountry #”, avec 1,210 millions de visites, et “#Trump perdra les protections spéciales de Twitter en janvier #”.

(Informations de Cate Cadell, Brenda Goh, Tony Munroe et Lusha Zhang; édité par Richard Pullin et Catherine Evans; traduit par Jorge Martínez)