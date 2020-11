La Chine a de nouveau détecté un coronavirus dans l’emballage du poisson congelé d’Équateur et dans celui de la viande de porc congelée importée du Brésil, ont rapporté aujourd’hui les médias locaux. . / EPA / MIGUEL CANDELA / Archives (MIGUEL CANDELA /)

Pékin, 1er novembre . .- La Chine a de nouveau détecté un coronavirus dans l’emballage de poisson congelé d’Equateur et dans celui de porc congelé importé du Brésil, ont rapporté aujourd’hui les médias locaux.

Les autorités chinoises ont décidé de suspendre l’importation de la société équatorienne Firexpa, après que des traces de covid-19 aient été retrouvées dans les colis d’un lot de poisson congelé, a indiqué l’Administration générale des douanes.

La suspension prendra effet pendant une semaine, selon le communiqué des douanes, publié hier soir sur son site Internet.

Après les différents cas détectés en Chine ces derniers mois, notamment dans les aliments surgelés d’Amérique latine, la Chine a indiqué qu’elle suspendrait les importations pendant une semaine de ces produits testés positifs au coronavirus et pendant un mois si c’est la troisième fois ou plus.

L’emballage d’un lot de porc congelé importé du Brésil a également été testé positif au covid-19 effectué jeudi dernier dans la ville de Yantai, dans la province chinoise du Shandong, a rapporté le journal officiel Global Times.

Le lot a été trouvé dans un restaurant de spécialités de barbecue et un marché aux poissons à Yantai

Le bureau local de prévention et de contrôle des coronavirus a déclaré que les habitants de la ville qui ont visité les deux endroits devraient informer leurs communautés résidentielles et observer de près leurs conditions de santé.

Le département de la santé recherchera tous les contacts étroits liés à ces produits de porc brésiliens, qui n’ont pas été signalés par la société fournisseur, et les testera pour COVID-19 dans les hôpitaux désignés.

Un total de 1475 paquets de porc, pesant 27 tonnes ont déjà été suivis depuis jeudi, selon le journal officiel, qui ajoute que 3097 échantillons prélevés auprès de contacts étroits, de produits, d’emballages et d’environnements proches ont été testés négatifs dans le tests effectués.

Le 10 juillet, des traces de coronavirus ont été découvertes dans l’emballage extérieur de crevettes blanches équatoriennes de trois sociétés: Industrial Pesquera Santa Priscila, Empacreci et Edpacif, pour lesquelles la Chine a suspendu temporairement ses importations et ordonné le retrait de tous les colis de ce type arrivé depuis le 12 mars.

Par la suite, les entreprises ont de nouveau été autorisées à reprendre leurs ventes après avoir amélioré leurs protocoles de contrôle.

L’Équateur allègue que les traces ont été trouvées sur l’emballage extérieur ou sur les parois des conteneurs, de sorte que la contagion peut avoir n’importe quelle origine, et pas précisément être liée à la manipulation du produit dans les industries équatoriennes.

Malgré cela, et afin de continuer à exporter vers la Chine et d’autres marchés, le ministère de la Production du pays a intensifié les mesures de surveillance dans tous les processus de pêche et d’emballage.

Le 13 août, des traces de coronavirus ont également été retrouvées à la surface d’un lot d’ailes de poulet congelées importées du Brésil dans la ville chinoise de Shenzhen, dans la province sud de Guangzhou.