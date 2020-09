Chine a appliqué à des «centaines de milliers» de ses citoyens au moins deux vaccins expérimentaux contre COVID-19[feminine, et ils n’ont pas contracté le virus ou présenté effets secondaires indésirablesa déclaré un dirigeant d’une société de biotechnologie cité aujourd’hui par la presse locale.

« Des centaines de milliers (de personnes) ont été vaccinées et aucune n’a montré d’effets indésirables évidents ou n’a été infectée », a déclaré le secrétaire de la Commission d’inspection de la discipline – le nom donné en Chine par les organes anti-corruption du Parti communiste. – du China National Biotechnology Group (CNBG), Zhou Song, dans une interview à la radio officielle National Radio.

Cette société d’État, explique le journal de Hong Kong South China Morning Post, est le développeur de deux vaccinations des quatre Chinois qui sont actuellement en phase trois d’essais cliniques, auxquels s’ajoutent quatre autres en provenance d’autres pays.

Selon Zhou, le groupe des «centaines de milliers» comprend «des dizaines de milliers» de personnes qui travaillent à l’étranger, parmi lesquelles aucune contagion n’a non plus été détectée, ce qui, à son avis, démontrerait la efficacité du vaccin.

Actuellement, les vaccins CNBG font l’objet d’essais de phase trois dans divers pays comme l’Argentine, le Pérou, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc ou la Jordanie.

Et l’entreprise construit deux centres, à Pékin et à Wuhan – la ville centrale où la première épidémie de COVID-19[feminine au niveau mondial, ce qui permettra d’étendre la capacité de production annuelle du vaccin de 220 millions de doses à entre 800 et un milliard.

Les vaccins conféreraient une immunité pendant 3 ans

Zhou a déclaré que les deux candidats vaccin contre le coronavirus, développé par CNBG -sinopharm filiale-, offre une immunité jusqu’à trois ans.

«À l’heure actuelle, sur la base des résultats d’expériences animales, d’enquêtes échelonnées et de vaccins utilisant une technologie similaire, il ne fait aucun doute que l’immunité peut durer entre un et trois ans», a-t-il promis.

Cela, selon Zhou, rendrait inutile l’organisation de campagnes annuelles de vaccination contre le coronavirus pseudo-grippal, car le virus ne mute pas tellement que le vaccin à base de virus inactivé de CNBG aurait du mal à y faire face.

Comme expliqué par le gérant, son vaccinations ils sont les plus utilisés dans un programme autorisé par Pékin fin juillet pour permettre l’utilisation de vaccins non encore approuvés par les régulateurs dans les groupes à haut risque, tels que les agents de santé, les diplomates ou les employés qui effectuent leur travail à l’étranger.

De plus, CNBG a récemment signé un accord avec l’entreprise technologique Huawei pour proposer des vaccins et d’autres traitements à ses employés, même si elle ne serait pas la première entreprise à le faire: selon le journal numérique Caixin, une entreprise d’État dont l’identité n’a pas été révélée a déjà proposé un vaccin à ses ouvriers depuis juin et des centaines d’entre eux ont accepté de le porter.

