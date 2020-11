L’ancien secrétaire mexicain à la Défense du Mexique, Salvador Cienfuegos, a plaidé non coupable devant un tribunal de Brooklyn, New York (Photo: . / Paolo Aguilar / File)

Salvador Cienfuegos, le plus haut commandant de l’armée mexicaine sous le gouvernement de Enrique Peña Nieto (2012-2018), a plaidé non coupable lors de son audition devant la Cour fédérale de New York. Détenu il y a à peine trois semaines par les autorités américaines, inculpé de quatre chefs d’accusation de trafic de drogue et de blanchiment d’argent, la déclaration à décharge de l’ancien chef du ministère de la Défense nationale ouvre la porte à un procès imminent.

L’audience de ce jeudi, clé du sort du général à la retraite, a dû être suspendue au départ en raison du bruit des reporters lors de la connexion à distance au tribunal. Cienfuegos a été accusé d’avoir reçu des pots-de-vin de la Cartel de Beltrán Leyva.

Le journaliste Raúl Rodríguez Cortés prévient que désormais la défense de Cienfuegos Zepeda cherchera à démontrer l’insuffisance des preuves et ainsi obtenir une sentence de non-culpabilité, c’est-à-dire, le général ne cherchera pas à éviter le procès ou à négocier pour être un témoin protégé.

Salvador Cienfuegos Zepeda est accusé d’être le bras du gouvernement qui a permis à l’un des cartels les plus sanglants du Mexique de fonctionner en toute impunité.

Le fichier No 19-366 (CBA) (EDNY) Note que Cienfuegos a aidé l’organisation criminelle à s’étendre de Mazatlán au reste de Sinaloa.

«Le gouvernement émet respectueusement cette lettre, à l’appui de sa demande de mandat d’arrêt permanent contre l’accusé Salvador Cienfuegos. L’accusé a occupé le poste de secrétaire à la Défense nationale au Mexique de 2012 à 2018. L’accusé a abusé de cette fonction publique pour aider le cartel H-2, une organisation mexicaine de trafic de drogue extrêmement violente, faire le trafic de milliers de kilogrammes de cocaïne, d’héroïne, de méthamphétamine et de marijuana aux États-Unis, y compris New York. En échange de pots-de-vin, il a permis au cartel H-2, un cartel qui se livre habituellement à une violence généralisée, y compris la torture et le meurtre, d’opérer en toute impunité au Mexique », prévient l’acte d’accusation.

De même, le document indique que le Le 14 août 2019, une réunion du grand jury dans le district est de New York a inculpé l’ancien responsable d’infractions de trafic de drogue et de blanchiment d’argent. Le même jour, la juge d’instruction Vera M. Scanlon des États-Unis a émis un mandat d’arrêt contre l’accusé.

Cienfuegos a été chef de la défense entre 2012 et 2018. Il a joué un rôle clé dans la poursuite de la guerre de Felipe Calderón contre le trafic de drogue (2006-2012). Avant sa nomination, il a occupé d’autres postes tels que celui d’inspecteur et de contrôleur général de l’armée et de la force aérienne et de chef adjoint de la doctrine militaire de l’état-major de la Défense nationale.

L’ancien secrétaire à la Défense est né à Mexico en 1948. Il a commencé sa carrière militaire en 1964. Il s’est démarqué comme l’un des soldats les plus influents de l’armée et le plus expérimenté dans la diplomatie militaire internationale.

Pendant le mandat de Cienfuegos, les opérations militaires ont été distinguées pour leur taux de mortalité élevé, leur recours excessif à la force et leurs violations répétées des droits humains.

