La CIA a lancé lundi un nouveau portail Internet destiné à attirer du personnel de différents horizons afin de diversifier la principale agence d’espionnage américaine.

L’époque où les agents de la CIA étaient des hommes blancs diplômés des universités d’élite du pays est révolue depuis longtemps.

Aujourd’hui, le directeur de l’agence est une femme, et les cinq branches de l’entité ont des directeurs, tels que la science et la technologie, les opérations et l’innovation technologique.

Mais alors que l’agence tente de diversifier son personnel depuis des années, les agences de renseignement sont loin derrière les autres entités publiques en termes de représentation des minorités.

En recevant des milliers de candidatures chaque année, la CIA souhaite redoubler d’efforts pour s’assurer que son personnel reflète la composition démographique du pays.

Le nouveau site Web comprend des liens pour afficher les emplois disponibles avec leurs salaires et leurs qualifications, des sections sur ce que signifie travailler pour l’agence et un processus simplifié pour y trouver un emploi.

«Les choses ont beaucoup changé depuis le jour où j’ai postulé pour un emploi simplement en envoyant une lettre dans une enveloppe qui disait« CIA, Washington, DC », a déclaré la directrice de l’agence Gina Haspel, qui a rejoint en 1985.

Il a ajouté, dans un communiqué, qu’il espère que le nouveau site web éveillera l’intérêt des citoyens et leur donnera une idée de «l’environnement dynamique qui les attend ici».

Haspel a fait du recrutement l’une de ses principales priorités depuis qu’elle est devenue la première femme à la tête de l’agence en mai 2018.

Depuis lors, la CIA a commencé à publier des avis sur les services de streaming, a lancé un compte Instagram et un portail qui rend difficile l’identification de chaque personne qui donne des informations à l’agence, ainsi que de toutes les personnes qui accèdent à ces informations.

L’année dernière, la CIA a nommé pour la première fois un directeur des relations avec la communauté hispanique, Ilka Rodriguez-Diaz, un vétéran de plus de trois décennies à l’agence qui a rejoint après avoir assisté à un salon de l’emploi de la CIA à Nueva. Maillot.

“La CIA n’a jamais été sur mon radar”, a écrit Rodriguez-Diaz dans un éditorial du Miami Herald après avoir reçu sa mission en octobre.

«Je ne pensais même pas que j’étais le« profil »qu’ils recherchaient. Après tout, les seuls espions que j’ai vus à la télévision étaient des hommes blancs issus d’universités exclusives des États-Unis, et non des Latinas du New Jersey. Même ainsi, j’ai demandé conseil à mon expert-conseil, c’est-à-dire à ma mère. Elle a répondu: «Vous ne perdez rien en y allant», alors je suis allée à la foire et le reste, comme on dit, c’est de l’histoire ».

Dans l’ensemble, dans toutes les agences d’espionnage américaines, y compris la CIA, 61% des professionnels du renseignement au cours de l’exercice 2019 étaient des hommes et 39% des femmes, selon un rapport démographique du Bureau du directeur du renseignement national.