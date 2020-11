Le Nicaragua souffre d’une grave crise sociale, politique et des droits humains qui a fait 328 morts depuis avril 2018, selon la CIDH, bien que certains groupes comptent 684 morts, tandis que l’exécutif n’en reconnaît que 200. . / Jeffrey Arguedas /Archiver

Managua, 5 novembre . .- La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a rapporté ce jeudi qu’elle avait accordé des mesures de protection conservatoire en faveur de 41 détenus au Nicaragua, après avoir considéré qu’ils se trouvaient “dans une situation de gravité et d’urgence risque d’atteinte irréparable à leurs droits “.

Selon la demande reçue par la CIDH, ces prisonniers, qu’ils ont identifiés comme des «prisonniers politiques» situés dans sept prisons différentes du pays d’Amérique centrale, «sont en danger compte tenu des conditions de détention et du manque présumé de soins médicaux dans le pays. contexte actuel de pandémie par covid-19.

“La Commission regrette de ne pas avoir les observations de l’Etat, bien qu’elles aient été sollicitées”, a ajouté cet organe autonome de l’Organisation des États américains (OEA).

Cette entité a expliqué qu’elle avait décidé d’accorder les mesures conservatoires après analyse des allégations de fait et de droit formulées par les requérants.

En conséquence, la CIDH a demandé à l’État du Nicaragua d’adopter les mesures nécessaires pour garantir les droits à la vie, à l’intégrité personnelle et à la santé des bénéficiaires identifiés.

Adopter également les mesures nécessaires pour que les bénéficiaires puissent accéder immédiatement aux évaluations sanitaires spécialisées nécessaires pour déterminer les conditions médicales dans lesquelles ils se trouvent actuellement, ainsi que pour s’assurer qu’ils sont effectivement reçus.

De même, compte tenu du contexte de la pandémie et de la situation de risque pour la vie et l’intégrité, la possibilité d’accorder des mesures alternatives à la privation de liberté est immédiatement évaluée.

DEMANDER À L’ÉTAT DE SE CONFORMER AUX MESURES

Le Collectif nicaraguayen des droits de l’homme n’a plus jamais salué les mesures de précaution accordées par la CIDH en faveur des 41 personnes privées de liberté, pour la plupart des «prisonniers politiques» et des proches des opposants détenus.

“Les mesures ont été accordées pour garantir leur vie, leur intégrité personnelle, face aux actes de harcèlement, menaces, sièges, harcèlement et attentats à la vie qu’ils ont subis”, a déclaré Carlos Guádamuz, avocat de ce collectif.

Il a fait observer que ces mesures << acquièrent de l'importance pour protéger la vie et la sécurité personnelle des bénéficiaires >>, en plus des << preuves des conditions de risque graves auxquelles ils sont confrontés quotidiennement >> de la part << d'un État qui ne reconnaît pas leurs droits de l'homme >> et que il recourt à «l’abus de force».

“Nous exigeons que des mesures de précaution soient mises en œuvre pour sauvegarder l’intégrité des bénéficiaires”, a-t-il soutenu.

Le Nicaragua souffre d’une grave crise sociale, politique et des droits de l’homme qui a fait 328 morts depuis avril 2018, selon la CIDH, bien que certains groupes dénombrent 684 morts, tandis que l’exécutif n’en reconnaît que 200 et dénonce une tentative de coup d’État.