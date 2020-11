L’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, lors d’une conférence de presse

Le départ de Neymar au PSG en août 2017 a contraint Barcelone à agir rapidement pour lui trouver un remplaçant en attaque. Tandis que Ousmane Dembélé a été choisi, ses performances et ses blessures ne l’ont pas aidé à devenir ce partant qui accompagnait Lionel Messi et Luis Suárez.

C’est pourquoi l’ancien président du Barça Josep Maria Bartomeu et son conseil d’administration sont allés plus loin en atteignant, en janvier 2018, l’embauche la plus chère de l’histoire de l’équipe culé lors de la signature de Philippe Coutinho, de Liverpool en échange de 160 millions d’euros (120 fixes + 40 en variable).

Cependant, pour incorporer le Brésilien, les Espagnols ont dû accepter une clause millionnaire et inhabituelle proposé par le directeur sportif londonien Michael Edwards, selon le journal britannique The Times.

Au moment de la signature des papiers, dans une section du document, il a été établi que si Barcelone engageait un autre joueur de l’équipe rouge entre 2018 et 2020 devraient payer un supplément de 100 millions d’euros.

Avec cet article, le manager anglais a fait en sorte que l’équipe du Barça ne démantèle pas son équipe depuis deux ans car dans le cas où vous souhaitez vous procurer l’un de ses joueurs, vous devez payer cette somme, en plus du prix initial du nom qui les intéresserait.

Cette clause aurait bien pu être l’obstacle pour Ronald Koeman de pouvoir ajouter Barcelone à l’un de ses plus grands souhaits: le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum.

Wijnaldum était l’un des candidats que Koeman avait sur sa liste – REUTERS

“Wijnaldum était sur ma liste”, a reconnu mi-octobre l’ancien entraîneur de l’équipe Oranje en dialogue avec la chaîne de télévision néerlandaise NOS.

Ce n’était pas la première fois que Barcelone s’intéressait à l’un des meilleurs joueurs de Liverpool. Cette clause aurait également été introduite après avoir vu comment en 2014 les Catalans ont pris leur buteur Luis Suárez, qui a fini par devenir le troisième meilleur buteur de l’histoire du Barça avant d’aller à l’Atlético de Madrid.

Quant au milieu de terrain néerlandais, l’un de ceux désignés par le nouvel entraîneur de culé, il n’a pas encore renouvelé son contrat avec le club anglais et tout indique que sera gratuit à partir du 30 juin 2021. Pour l’instant, la priorité absolue est d’avoir un avant-centre et un défenseur à court terme, à la suite des blessures d’Ansu Fati et de Gerard Piqué.

