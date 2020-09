LA Clippers battre Pépites de Denver 85-96 après le quatrième match des Play-offs des demi-finales de la NBA Western Conference. Avec cette victoire de LA Clippers, l’égalité se termine par un score de 1-3.

Au cours du premier quart, les joueurs de LA Clippers ont été les principaux protagonistes, en fait, ils ont réalisé une course de 13-2 au cours du quart et ont atteint une différence de 17 points (7-24) pour terminer avec 12-26. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Pépites de Denver et ils ont minimisé la différence de points à la fin du trimestre, qui s’est terminé par un score partiel de 28-22. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 40-48 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un 14-2 partiel dans ce quart et a élargi l’écart à un maximum de 16 points (53-69) jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 23-25 ​​et résultat global 63-73. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de LA Clippers ils se sont à nouveau distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un 11-2 partiel et ont prolongé l’écart à un maximum de 19 points (67-86) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-23. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 85-96 en faveur de LA Clippers.

Pendant le match, LA Clippers a remporté la victoire grâce à 30 points, neuf passes et 11 rebonds de Kawhi Leonard et les 15 points et deux rebonds de Montrezl Harrell. Les 26 points, six passes et 11 rebonds de Nikola Jokic et les 18 points, sept passes et quatre rebonds de Jamal Murray ils n’étaient pas assez pour Pépites de Denver pourrait gagner la partie.

Dans le prochain crash de Pépites de Denver votre rival sera à nouveau LA Clippers lors de la cinquième réunion de la série.